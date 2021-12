So finden Sie bei Ihren Weihnachtsgrüßen die passenden Worte: Formulierungsideen für Weihnachtskarten an Kunden und Geschäftsfreunde..

In Zeiten der Pandemie, in denen man sich nur selten persönlich trifft, vielleicht wichtiger denn je: guten Geschäftspartnerinnen und -partnern am Jahresende die Zusammenarbeit zu danken – zum Beispiel mit einer Weihnachtskarte. Natürlich können Sie auf so eine Weihnachtskarte einfach schreiben „Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr“. Doch es gilt: Je persönlicher Sie werden und je mehr Mühe Sie sich geben, desto größer ist Wirkung. Deswegen: Wenn Sie sich schon die Mühe machen, Weihnachtskarten zu verschicken (vielleicht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), dann machen Sie es doch gleich richtig. Diese Formulierungsideen helfen dabei:

Vorlagen für den Weihnachtsgruß

Textbeispiel Weihnachtsgruß 1

Sehr geehrter Herr Mustermann,

es heißt, zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr. Daher wünschen wir Ihnen für das kommende Jahr Glück, Erfolg, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. Und wenn wir noch einen Wunsch für uns selbst offen haben: dass wir auch im nächsten Jahr weiter so gut zusammenarbeiten.

Herzliche Grüße und schöne Weihnachten!

Textbeispiel Weihnachtsgruß 2

Liebe Marion Mustermann,

ein anstrengendes, und intensives Jahr liegt hinter uns. Als ich vor kurzem zurückblickte, was alles passiert ist, musste ich auch an unser Treffen denken. [Kurz ausführen]. Es ist großartig, eine so tolle und hilfsbereite Geschäftspartnerin an unserer Seite zu wissen.

Genießen Sie die Weihnachtszeit!

Herzliche Grüße schickt Ihnen …

Textbeispiel Weihnachtsgruß 3

Hallo Martin,

im Dezember wird es Zeit, zurückzublicken. Was ich sehe? Viel Arbeit, viel Schweiß, und ja: auch die Krise. Aber was viel heller scheint: der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft, die vielen kleinen und großen Erfolge. 2021 war trotz allem ein gutes Jahr. Danke, dass du ein Teil davon warst. Danke für deine Loyalität, deine immer ehrliche Einschätzung, dein Tatendrang.

Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest. Auf 2022!

Herzlich, dein …

Vorlagen für den Neujahrsgruß und Dankschreiben

Wer für den Weihnachtsgruß zu spät dran ist oder aber lieber einen Gruß verschickt, der nicht an ein religiöses Fest gekoppelt ist, für den bietet das Neujahrsfest einen guten Anknüpfungspunkt für einen persönlichen Gruß.

Textbeispiel Neujahrsgruß / Dankschreiben 1

Sehr geehrte Maria Mustermann,

Erfolg hat drei Buchstaben: TUN. Der Spruch ist natürlich nicht von mir, sondern von Goethe. Und ich finde: Er passt zu Ihnen. Danke für Ihren nimmermüden Einsatz in 2020. Ich hoffe, dass wir in 2021 weiter so gut zusammenarbeiten. Denn das macht mir großen Spaß.

Ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr wünscht Ihnen: …

Textbeispiel Neujahrsgruß / Dankschreiben 2

Lieber Michael Mustermann,

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert!“ (Albert Einstein)

Tatenlosigkeit konnte man uns im letzten Jahr nun wirklich nicht vorwerfen. Danke, dass Sie mit so viel Elan, Expertise und Schaffenskraft dabei sind. Die Zusammenarbeit mit Ihnen macht nicht nur Spaß, Sie bringt uns auch nach vorn.

Ich wünsche Ihnen fürs neue Jahr alles erdenklich Gute. Und mir selbst wünsche ich, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten.

Herzlich, Ihr/e …

Textbeispiel Neujahrsgruß / Dankschreiben 3

Hallo Monika,

„Erfolg ist eine Treppe, keine Tür.“ (Dottie Walters)

Manchmal war es im vergangenen Jahr ganz schön anstrengend, diese Treppe hinaufzusteigen. Danke, dass du mitgegangen bist und uns immer wieder Energie gegeben hast. Durch dich ist vieles möglich geworden, das wir zu Jahresanfang noch für unmöglich hielten.

Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr!

Herzliche Grüße, XXX

Welche Grußformel sollten Sie wählen? Grußformeln: Freundliche, beste oder herzliche Grüße?

Tipps für Ihre Weihnachtsgrüße

1. Verschicken Sie Weihnachtspost statt Weihnachts-Mails.

Jeden Tag werden in deutschen Unternehmen tausende E-Mails verschickt. Dazu kommt WhatsApp und die Social-Media-Kanäle. Doch die elektronische Post hat einen Nachteil: Sie wirkt oft unpersönlich. Doch beim Weihnachtsgruß kommt es nicht nur darauf an, die richtigen Worte zu finden. Es geht auch darum zu zeigen: Ich habe mir Mühe gegeben und keinen Aufwand gescheut. Wenn Sie mit Ihren Weihnachtsgrüßen einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen, sollten Sie daher eher eine Karte oder einen Weihnachtsbrief schreiben.

2. Verschicken Sie Ihre geschäftlichen Weihnachtsgrüße rechtzeitig.

In der Vorweihnachtszeit geht es in vielen Unternehmen hektisch zu. Dazu haben viele zum Ende des Jahres noch Urlaubstage übrig und verschwinden auch gerne mal zwei, drei Wochen in ihren Resturlaub. Verschicken Sie Ihre Weihnachtsgrüße daher am besten schon zwei Wochen vor Weihnachten.

3. Wählen Sie zwischen Weihnachtskarte und Brief.

Ob Sie Ihre Weihnachtsgrüße als Weihnachtskarte oder als Brief verschicken, ist Geschmackssache. Ein Brief ist zwar mehr Aufwand, ist dafür aber persönlicher. Sie sollten einen Brief jedoch nur dann schreiben, wenn Sie einen DIN-A4-Bogen füllen können. Fallen Ihnen nur ein paar Grußworte ein, ist eine Weihnachtskarte die bessere Wahl. Generell gilt, dass Weihnachtskarten in einem eigenen Kuvert verschickt werden sollten.

4. Verwenden Sie keine Firmenbriefbögen.

Wenn Sie sich für einen Weihnachtsbrief entscheiden, benutzen Sie besser keinen Firmenbriefbogen. Der Weihnachtsbrief ist schließlich kein Geschäftsbrief. Sie können Briefpapier mit weihnachtlichen Motiven verwenden. Wenn Ihnen das zu kitschig ist, sollten Sie einen weißen Briefbogen benutzen.

5. Wählen Sie für Ihre Weihnachtsgrüße einen herzlichen Ton.

In einem Weihnachtsgruß sollten Sie nichts an der gängigen Anrede verändern. Wenn Sie Ihre Geschäftspartnerin sonst siezen, sollten Sie das auch in der Weihnachtskarte tun. Trotzdem dürfen Weihnachtsgrüße statt mit dem förmlichen „Sehr geehrte Frau Müller“ auch mit einem persönlicheren „Liebe Frau Müller“ beginnen. Vermeiden Sie technische Begriffe und Wendungen, die Sie sonst in der beruflichen Korrespondenz verwenden, wie „im Voraus vielen Dank“ oder „bezugnehmend auf“. Wählen Sie persönliche Worte.

6. Verzichten Sie auf Werbung.

Mit einem Weihnachtsgruß sollten Sie für die Zusammenarbeit danken und auch auf einer persönlicheren Ebene Grüße übermitteln. Werbung für ein neues Produkt oder eine Dienstleistung haben in der Weihnachtspost daher nichts verloren.

7. Schreiben Sie Ihre Grüße mit der Hand.

Auch wenn Sie vielen Personen schreiben: Die Weihnachtsgrüße sollten so individuell wie möglich sein. Im Idealfall schreiben Sie alles handschriftlich – am besten mit Füller. Je nach Anzahl der Kontakte sollten aber wenigstens Anrede oder zumindest die Unterschrift handschriftlich sein.

8. Verwenden Sie schöne Kuverts für die Weihnachtskarten.

Für Ihre geschäftliche Weihnachtspost empfehlen sich keine Fensterbriefumschläge. Haben Sie sich für ein hochwertiges Briefpapier entschieden, sollte der Umschlag aus dem gleichen Material sein. Auch Adressaufkleber sind unpersönlich. Wenn möglich, schreiben Sie die Empfängeradresse mit der Hand.

Extra-Tipps, wenn Sie Post bekommen – aber selbst nichts versendet haben

Extra-Tipp 1: Sie haben vergessen, einem Ihrer Kontakte Weihnachtsgrüße zu schicken – haben dann aber Post von ihm bekommen? Eine elegante Lösung: Dem Absender einfach eine Karte mit Neujahrswünschen schicken. (Textbeispiele siehe oben)

Extra-Tipp 2: Auf die Weihnachtskarten, die Sie selbst erhalten, müssen Sie nicht antworten. Wer Lust und Zeit hat, kann das bei engen beruflichen Kontakten machen. Gelingt das nicht, ist dies aber auch nicht unhöflich.

Sie suchen noch eine Idee für Ihre Weihnachtsfeier in Corona-Zeiten?

