Aktuell sind zwei Regierungs-Verordnungen zum Energiesparen in Kraft – die auch Unternehmen betreffen. Eine wurde jetzt verlängert. Was Sie wissen und angehen müssen. von Lisa Büntemeyer Lesen

Sponsored PostAnzeige

Interim-Management: Warum sich Manager auf Zeit lohnen können

Jedes Unternehmen profitiert von hochkarätigen Managern, die wirklich etwas bewegen. Im derzeitigen Klima ist allerdings nicht jedes Unternehmen dazu bereit, neues Management in Vollzeit einzustellen. Interim-Manager sind hier eine sinnvolle Lösung, besonders in Krisenzeiten, in denen Personal und Kompetenz ein knappes Gut sind. Elke Scherf, Content Creator Lesen