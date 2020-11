Digital Verträge schließen  Wie Sie auch digital rechtssichere Verträge schließen können

Sie wollen trotz der Kontaktbeschränkungen Verträge schließen und ändern? Bei den meisten Verträgen ist das auch digital möglich. Welche Optionen Sie dabei haben - und was Sie beachten sollten.

Wollen Unternehmer in der Coronakrise Verträge schließen oder ändern, sind sie mit vielen Fragen konfrontiert: Wann kommt die Post bei meinen Geschäftspartnern an? Können Verträge auch per-E-Mail geändert oder ergänzt werden? Was gilt, wenn im Vertrag „Änderungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform“ steht? Müssen dann wirklich alle unterschreiben, damit es rechtkräftig wird?

Wir geben einen Überblick, wie Sie Verträge rechtssicher ändern und neue Verträge schließen können, auch digital – und welche Tools es dafür gibt.

Was grundsätzlich für Verträge gilt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Verträge zu schließen:

mündlich oder stillschweigend

elektronisch (Textform), also beispielsweise per E-Mail oder Fax

schriftlich (Schriftform), das heißt auf einem ausgedruckten Vertrag per Hand unterschrieben

