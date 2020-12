Wie Unternehmer, Vermieter, Anleger und Familien ihre Steuerlast für 2020 drücken können. Und wie sie Steuerspar-Chancen nutzen, die mit den Corona-Gesetzen eingeführt wurden.

2020 ist vieles anders – das gilt auch für den Steuerendspurt im Dezember. „Unternehmer können bis Jahresende noch von einigen Steuerspar-Chancen profitieren, die mit den Corona-Gesetzen eingeführt wurden und im kommenden Jahr nicht mehr gewährt werden“, sagt Lutz Engelsing, Steuerberater in der Kanzlei dhpg in Bonn. So laufen beispielsweise die großzügigen Regeln zu Steuerstundungen aus. Die 60 impulse-Tipps zum Jahresende decken die Corona-Gesetze genauso mit ab wie das Jahressteuergesetz 2021.

Steuertipps für Unternehmer

1. Degressive AfA nutzen

Schneller abschreiben: Das bringt Gewinn und Liquidität. Weil Unternehmen beides in diesem Jahr besonders gebrauchen können, dürfen bei Neuanschaffungen 2020 und 2021 maximal das 2,5-Fache der regulären linearen AfA (Abschreibung für Abnutzung) oder aber 25 Prozent in diesem und im nächsten Jahr abgeschrieben werden. Das gilt für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie technische Anlage oder Maschinen, die 2020 oder 2021 angeschafft werden.

