Wie Unternehmer ihre Steuerlast für 2021 noch drücken können. Und wie sie trotz der ungewissen Aussichten fürs neue Jahr steuerlich planen können.

Die neue Regierung wird steuerlich manches zu beschließen haben. Die alte Koalition hat zum Ende der Wahlperiode nur noch wenig Neuregelungen angestoßen, bislang liegt auch noch kein Entwurf für ein sonst übliches Jahressteuergesetz vor. „Man weiß nicht, ob das überhaupt noch kommt“, sagt Gregor Sprißler, Steuerfachanwalt und Partner der Kanzlei Korte und Partner in Recklinghausen. Eine besondere Situation für die Unternehmen: Sie müssen den Jahresendspurt vorbereiten, ohne zu wissen, was sie wirtschaftlich wie politisch erwartet. Die folgenden Steuertipps von impulse helfen Ihnen dabei, Ihre Steuerlast in den letzten Wochen des Jahres zu prüfen und auszubalancieren.

Bitte beachten Sie auch diesen Artikel: Gesetzesänderungen 2022: Neue Gesetze im Überblick

1. Risiko Kurzarbeitergeld

Bis heute haben viele Betriebe Kurzarbeit. Die günstigen Regeln wegen Corona laufen Ende dieses Jahres aus. Entsprechend hat die Agentur für Arbeit mit Kontrollen begonnen. Unternehmer sollten checken, ob bei der Lohnabrechnung des Teams alles ordnungsgemäß lief. Sie prüfen, ob die jeweiligen Arbeitnehmer in Kurzarbeit ungekündigt waren und ob für sie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurde. Außerdem sollten vorab alle Überstunden wie auch Urlaubstage verbraucht worden sein. „Häufiger passieren zum Beispiel auch Fehler, wenn Feiertage zu berücksichtigen sind. Für diese gibt es kein Kurzarbeitergeld“, sagt Thomas Kuth, Geschäftsführer der FRTG Steuerberatungsgesellschaft in Essen.

Wichtig: Wenn es zu Rückzahlungen kommt, sind die Lohnabrechnungen zu berichtigen. „Das kann Steuernachzahlungen zur Folge haben, die sich der Unternehmer schwer von den Mitarbeitenden zurückholen kann“, erklärt Kuth.

