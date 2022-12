Steuertipps 2022  Für Unternehmer, Vermieter, Familien: 60-mal Steuern sparen

40 Tipps für Betriebe und Unternehmer

1. Fit mit dem E-Bike

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, wenn die Firma ihnen ein Elektrofahrrad zur Verfügung stellt. Die Leistung bleibt abgabenfrei, soweit der Chef sie zusätzlich zum Lohn gewährt. Oft allerdings wandeln die Radler Teile ihres Gehalts um. Dann müssen sie den Privatanteil mit 1 Prozent von einem Viertel des Brutto-Listenpreises versteuern.

TIPP: Beschäftigte übernehmen ein Leasingbike gern am Ende der Laufzeit zu einem günstigen Preis, der unter dem Marktwert liegt. Der Differenzbetrag ist steuer- und abgabenpflichtig. Das Finanzamt geht in der Regel von einem Marktpreis aus, der bei 40 Prozent des Anschaffungspreises liegt. „Wird das Fahrrad zusätzlich zum Lohn überlassen, kann der Unternehmer den Eigentumsübergang pauschal mit 25 Prozent lohnversteuern“, so Florian Fischer, Steuerberater in der Kanzlei Fischer & Reimann in Ludwigshafen.

Mehr zu Dienstfahrrädern lesen Sie hier: Von Mitarbeiterbindung bis Marketing – wie Arbeitgeber von Dienstfahrrädern profitieren

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen