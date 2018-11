Vielversprechende Innovationen, im Großen wie im Kleinen, gibt es in allen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen. Sie verändern Märkte, machen Unternehmen wettbewerbs- und leistungsfähiger, erleichtern direkt oder indirekt unseren Alltag und sorgen letztlich für mehr Wohlstand.

Viele dieser innovativen Entwicklungen und Ideen gehen von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. Neben technologischen rücken dabei zunehmend auch soziale und gesellschaftliche Innovationen in den Vordergrund.

Wer kann teilnehmen?

Mit dem German Innovation Award zeichnet der Rat für Formgebung branchenübergreifend zukunftsweisende Innovationen von Unternehmen, NGOs und staatlichen Institutionen aus, die ihre Marktfähigkeit bereits unter Beweis gestellt haben. „Das können Detaillösungen, Prozesse oder Produkte sein, die gemessen an ihrer Wirkungskraft und ihrem Mehrwert überzeugen. Die radikale Nutzerzentrierung steht dabei im Mittelpunkt der Bewertung der eingereichten Innovationen. Sie ist das Differenzierungsmerkmal des German Innovation Award“, erklärt Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung.

Was wird prämiert?

Neben Produkt-, Verfahrens- und Technologieinnovation werden beim German Innovation Award zudem auch neue Geschäftsmodelle, Services, Prozess- und Organisationsinnovationen sowie Sozial- und Umweltinnovationen berücksichtigt. Sie können sich in drei Kategorien bewerben: Excellence in Business to Consumer, Excellence in Business to Business und Design Thinking.

Ziel des German Innovation Award ist es einerseits, die Preisträger und ihre zukunftsweisenden Innovationen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Zum anderen soll für die Teilnehmer ein Forum zum interdisziplinären und fachübergreifenden Wissensaustauch geschaffen werden.

Ausgeschrieben vom Rat für Formgebung

Ausgelobt und jährlich verliehen wird der German Innovation Award vom Rat für Formgebung. Der vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufene und von der deutschen Industrie gestiftete Rat für Formgebung setzt sich für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Seit 1953 werden Design-, Marken- und Innovationsleistungen von internationalem Rang ausgezeichnet. Dabei werden Design, Marke und Innovation als perfekter Dreiklang verstanden, mit dem Unternehmen für den harten Wettbewerb von Industrie und Digitalisierung gewappnet sind.

Machen Sie aus Ihrer erfolgreichen Innovation eine ausgezeichnete

Werden Sie Teil der Riege ausgezeichneter Innovationstreiber. Melden Sie sich jetzt für die Teilnahme am German Innovation Award 2019 an und bieten Sie Ihren erfolgreichen Produkten und Projekten die angemessene Bühne. Frühbucherschluss mit ermäßigter Teilnahmegebühr ist der 07. Dezember 2018. Anmeldeschluss ist der 01. Februar 2019.

Weitere Infos unter: www.german-innovation-award.de

Hier kommen Sie direkt zu den Preisträgern aus dem Vorjahr: Online-Galerie.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.