2018 sind viele bedeutende Unternehmer gestorben. Wir erinnern an einige von ihnen in unserer Galerie. © Schöffel / Inter IKEA Systems / TengelmannB.V. 2016

Paul Allen gründete 1975 zusammen mit Bill Gates den größten Softwarehersteller der Welt: Microsoft. Allen entwickelte das Betriebssystem für den weltweit ersten PC. 1983 verließ er das Unternehmen und gründete seine Firma Vulcan Inc. Er war einer der reichsten Menschen der Welt und engagierte sich für soziale Projekte: Jedes Jahr spendete er Schätzungen zufolge 30 Millionen Dollar. Paul Allen starb am 15. Oktober 2018 im Alter von 65 Jahren.© Vulcan Inc.

Gilberto Benetton gründete 1965 zusammen mit seinen Geschwistern Giuliana, Luciano und Carlo das Modehaus United Colors of Benetton. Er war einer der reichsten Menschen Europas. Der Familie gehören unter anderem Autobahnen, Raststätten und der Flughafen von Rom. Gilberto Benetton starb am 22. Oktober, drei Monate nach seinem Bruder Carlo. Er wurde 77 Jahre alt.© Benetton

Erivan Haub, Unternehmer und Miteigentümer von Tengelmann, galt als einer der reichsten Deutschen. Unter seiner Führung expandierte die Tengelmann Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Zu dem Unternehmen gehören auch die beiden Handelsketten Obi und Kik. Der Unternehmer engagierte sich in eigenen Stiftungen für die Umwelt und führte beispielsweise bleifreies Benzin an den firmeneigenen Tankstellen ein. Er verstarb am 6. März in Wyoming im Alter von 85 Jahren. © Tengelmann

Ingvar Kamprad stand lange Zeit an der Spitze des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, den er mit 17 Jahren gegründet hatte. Der Unternehmer war bekannt für seine Sparsamkeit und war besonders in Schweden sehr populär - und das trotz einer schweren Image-Krise: In den Neunzigern wurde bekannt, dass er die rechte Organisation "Nysvenska Rörelsen" bis 1945 finanziell unterstützt hatte. Kamprad entschuldigte sich dafür in einem offenen Brief bei Kunden und Mitarbeitern. Ingvar Kamprad verstarb mit 91 Jahren am 27. Januar in Småland.© Inter IKEA Systems B.V. 2016

Berthold Leibinger, der frühere Geschäftsführer und Gesellschafter des Technologiekonzerns Trumpf, verstarb am 16. Oktober nach längerer Krankheit in seiner Heimatstadt Stuttgart. Der gelernte Ingenieur machte zahlreiche Erfindungen für das Unternehmen und tauschte die Patente gegen Unternehmensbeteiligungen ein - so wurde er 1963 Gesellschafter und später Geschäftsführer. Er galt außerdem als "Wegbereiter des Lasers". Leibinger wurde 87 Jahre alt.© TRUMPF GmbH + Co. KG

Bei diesem Namen hat man vor allem eins im Kopf: Weihnachten. Käthe Wohlfahrt gründete 1964 gemeinsam mit ihrem Mann das nach ihr benannte Unternehmen. Anstoß dafür war eine Spieldose, die das Ehepaar beim Umzug von ihrer sächsischen Heimat nach Stuttgart mitgenommen hatte und die Begeisterung bei dort wohnenden Amerikanern ausgelöst hatte. Das Unternehmen ist weltweit tätig und sieht sich als "Botschafter traditioneller deutscher Weihnachtstradition". Käthe Wohlfahrt starb diesen Sommer im Alter von 85 Jahren. © Käthe Wohlfahrt

Die Firma Schöffel ist besonders bekannt für ihre Outdoor- und Skibekleidung. Der langjährige Firmenchef Hubert Schöffel, der in den Medien auch als "Outdoor-Pionier" bezeichnet wurde, hatte daran einigen Anteil: Er gab Ende der sechziger Jahre den Anstoß, die Firma auf Sportbekleidung zu spezialisieren. Der begeisterte Wanderer starb im Alter von 88 Jahren im August diesen Jahres. © Schöffel