Nachhaltigkeit: Was Unternehmen beachten müssen

Den richtigen Partner beim Thema Nachhaltigkeit zu finden, kann schnell zur Mammutaufgabe werden. Für manche Unternehmen sogar zur schier unüberwindbaren Herausforderung. Denn die Zeit drängt: Schon bald greift die EU-Regulatorik zur verpflichtenden nichtfinanziellen Berichterstattung. Lesen Sie, welche drei Faktoren nach unserer Überzeugung bei Ihrer Suche den Unterschied machen können. Erfahrungsschatz: relevantes Wissen in den Kernthemen Sich auskennen, bedeutet auch das entsprechende Know-how zu besitzen. Es braucht beim Thema Nachhaltigkeit fundiertes Wissen aus vielen Bereichen und entsprechende langjährige Erfahrung. Sehr komplex sind schon jetzt die gesetzlichen Herausforderungen, ebenso hoch die Erwartungshaltungen von Stakeholdern, Investoren und der Öffentlichkeit. Individuelle Beratung: Kein Unternehmen ist gleich Jedes Unternehmen ist anders. Und so wirken sich auch Anforderungen unterschiedlich aus. Was für DAX-Konzerne Pflichtprogramm ist, ist als Lösung für mittelständische Unternehmen eventuell überdimensioniert. Auch wenn es standardisierte Beratungs- und Prüfungsleistungen am Markt gibt, heißt es nicht, dass diese auch für Ihr Unternehmen passgenau sind. Leidenschaft: Nachhaltigkeit aus Überzeugung Nicht alle Prüfungs- und Beratungsgesellschaften brennen genug für die Thematik, um mit Unternehmen den nötigen Extraschritt in eine nachhaltige Zukunft zu gehen. Doch wer es wirklich ernst damit meint, sollte auch selbst nachhaltig handeln, um andere adäquat beraten und prüfen zu können. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen Mazars in Deutschland ist eins der führenden Unternehmen in der Beratungs- und Prüfungsbranche. Wir haben uns verpflichtet, Nachhaltigkeit zum Kern unseres Handelns zu machen. Denn wir wollen den Wandel in der Wirtschaft vorantreiben und nachhaltiges Wachstum für alle ermöglichen. Dafür haben wir auch bei uns die Weichen gestellt: Unsere Standorte werden z. B. mit 100 % Ökostrom und nach ISO 14001 zertifiziertem Umweltmanagementsystem betrieben, wir nehmen am United Nations Global Compact (UNGC) teil und 48 % unserer Führungspositionen sind bereits weiblich besetzt. Wir stellen Ihnen Expert*innen aus unserem über 100-köpfigen Sustainability-Team zur Seite, die nicht nur ihr Beratungs- und Prüfungsfachwissen multidisziplinär einbringen, sondern auch echte Leidenschaft für Nachhaltigkeit mitbringen. Jahrzehntelange Erfahrung macht sie zu kompetenten Wegbereitern für die nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens. Unser Team hilft Ihnen, Ihre Compliance und nichtfinanzielle Berichterstattung sicherzustellen sowie bei Bedarf individuelle Lösungen zu entwickeln, um Ihr Unternehmen je nach Bedürfnissen, Zielen und Reifegrad zu unterstützen. Von der Bewertung der Nachhaltigkeitsstrategie bis zur Umsetzung und kontinuierlichen Verbesserung, wir begleiten Sie im partnerschaftlichen Dialog auf Augenhöhe bei jedem Schritt. Lassen Sie sich überzeugen. Dieser Beitrag stammt von: Mazars ist eine international integrierte Partnerschaft, die auf die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht¹ sowie Accounting, Financial Advisory und Consulting spezialisiert ist. Wir sind in über 95 Ländern und Regionen der Welt tätig und greifen auf die Expertise von mehr als 47.000 Professionals zurück, um Mandant*innen jeder Größe zu unterstützen.

In Deutschland ist Mazars mit rund 120 Partner*innen und 2.000 Mitarbeiter*innen an zwölf Standorten vertreten und gehört zu den führenden multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften.

