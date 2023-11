// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Es hätte so schön sein können. Max Mustermann, fiktiver Inhaber eines Onlineshops für afrikanische Antiquitäten, hatte bei einem Storytelling-Seminar von der Macht des Erzählens erfahren. Er wusste jetzt: Geschichten eignen sich in der Unternehmenskommunikation bestens, um auf sich aufmerksam zu machen: Menschen können Geschichten besser folgen als Zahlen und Fakten und sie bleiben ihnen im Gedächtnis. Also schrieb Mustermann eine Story über die Herkunft seiner Produkte. Er schrieb auf, wie er zweimal im Jahr durch Uganda und Tansania reist, auf der Suche nach neuen Unikaten. So sollten seine Kunden ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Aufwand und Liebe in seinem Shop steckt. Die Story funktioniert, dachte Mustermann – aber dann kam die Ernüchterung. Kaum Klicks, kaum Likes, kaum Feedback. Doch es lag nicht an der Geschichte. Es lag daran, wie Mustermann sie aufgeschrieben hatte. Leser sind flüchtige Wesen. Ein überflüssiges Wort und ihre Aufmerksamkeit schwindet. Ein überflüssiges Wort in jedem Satz und sie hören auf zu lesen. Wer Texte strafft und auf Füllwörter verzichtet, macht sie kürzer und prägnanter. „Unkraut jäten“, sagen manche Schreibprofis, wenn sie ihre Texte von Ballast befreien, damit das Wichtige zur Geltung kommt. Auf diese 20 Wörter und Phrasen können Sie beim Storytelling verzichten: 1. an dieser Stelle Ja, wo denn sonst?

An dieser Stelle möchte ich Ihnen von meiner Reise nach Uganda berichten, die mit einer Verspätung begann.

Besser: Meine Reise nach Uganda begann mit einer Verspätung. 2. ziemlich Ein Wort, das jedes nachfolgende Wort und damit den ganzen Satz automatisch entwertet.

Im Flugzeug war es ziemlich eng. In eigener Sache Machen ist wie wollen, nur krasser Die impulse-Mitgliedschaft - für Unternehmerinnen und Unternehmer die mehr wollen. Jetzt Mitglied werden 3. eigentlich Lässt sich fast immer streichen, ohne den Sinn des Satzes zu verändern.

Ich wollte eigentlich Business Class fliegen, aber ich hatte nicht genug Geld. 4. immerhin Sperrig und meistens überflüssig.

Dafür war das Essen immerhin lecker. 5. sehr Oft ist es besser, ein Adjektiv durch ein anderes zu ersetzen, um die Aussage zu verstärken, statt lediglich „sehr“ davor zu schreiben.

Auf dem Flughafen in Kampala war es sehr warm.

Besser: Auf dem Flughafen war es heiß. Noch besser: Das Thermometer auf dem Flughafen zeigte 42 Grad. 6. quasi Ja, was denn nun?

Ich wusste quasi genau, wonach ich suchte. 7. wirklich Dieses Wort können Sie wirklich immer streichen.

Auf dem Markt fand ich wirklich, wonach ich suchte. 8. gut Ein schwaches, abgenutztes Adjektiv. Wählen Sie ein prägnanteres!

Nach dem ersten Tag fühlte ich mich gut.

Besser: Nach dem ersten Tag war ich erleichtert/glücklich/beseelt/euphorisch/vergnügt/wie auf Drogen. In eigener Sache Kostenlose Liste 100 Fragen, die Sie und Ihr Unternehmen voranbringen Zum Download 9. durchführen Ein hässliches Verb und außerdem ungenau. Beamte lieben es. Seien Sie präziser!

Mein afrikanischer Geschäftspartner war gerade dabei, eine Inventur durchzuführen.

Besser: Mein afrikanischer Händler zählte gerade alle Antiquitäten in seinem Lager. 10. etwas Etwas schwanger?

Mir war vom ungewohnten Essen etwas mulmig im Magen. In eigener Sache Erfahrungen teilen und besser werden Das Premium-Programm von impulse - das digitale Erfolgs-Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hier mehr erfahren! 11. Dinge Wie hieß das Wort noch gleich? Seien Sie genauer!

Es gibt Dinge in Afrika, die ich nie verstehen werde.

Besser: Es gibt Sitten/Bräuche/Traditionen, die ich nie verstehen werde. 12. irgendwann/irgendwie/irgendwo Zu allgemein und unausgegoren. Je präziser ein Satz formuliert wird, desto informativer ist er.

Irgendwie hätte ich auch mal Lust, irgendwann nach Botswana zu fahren.

Besser: Nach Botswana will ich spätestens 2025 reisen. 13. nämlich Ein überflüssiges Wort für Schlaumeier.

Für die Fahrt aufs Land mietete ich einen Geländewagen, weil dort nämlich nur Schotterpisten hinführen. 14. Innovation Business-Blabla, abgenutzt und oft nur eine Worthülse. Sagen Sie lieber, worin Ihre Innovation besteht.

Ab sofort werbe ich mit einer Innovation um neue Kunden.

Besser: Ab sofort zeige ich 3D-Videos meiner Produkte auf der Webseite. Mehr zum Thema Zauberwörter 43 magische Worte, mit denen Sie Ihre Werbetexte sofort attraktiver machen Wenn Ihre Werbetexte fade wirken, dann hilft nur Magie: Mit diesen Zauberwörtern wird Ihr Text im Nu viel anziehender. Über-uns-Seite So zeigen Sie auf Ihrer Website, wer hinter Ihrem Unternehmen steckt Die Über-uns-Seite ist ein unschlagbares Verkaufsargument – wenn Sie sie richtig gestalten. Wie das geht und welche Fehler Sie vermeiden sollten. Plus Formulierungshilfen. Newsletter-Marketing In 6 Schritten zum erfolgreichen Newsletter Newsletter-Marketing, Schritt für Schritt für Einsteiger erklärt: Wie Sie Newsletter-Abonnenten gewinnen und zu Kunden machen. Plus: Vorteile, Beispiele, Tipps. 15. Lösung siehe 14.

Meine Kunden schätzen passgenaue Lösungen.

Besser: Ich fahre auch zu meinen Kunden nach Hause und berate sie dort. 16. durchaus/mitunter Füllwörter ohne Informationswert.

Mitunter bin ich durchaus stolz auf mein Produktportfolio.

Besser: Auf meine Produkte bin ich stolz. 17. nun Ein schwaches Synonym für „jetzt“. Besser das Original verwenden.

Nun ist es zu spät.

Besser: Jetzt ist es zu spät. 18. tun Zu allgemein. Durch ein konkretes Verb ersetzen.

Der Busfahrer tut etwas Unerwartetes.

Besser: Der Fahrer springt plötzlich aus dem Bus und öffnet die Motorhaube. 19. sozusagen Ist es so oder ist es nicht so?

Ich führe mein Geschäft sozusagen in der zweiten Generation. 20. Im Klartext: Suggeriert, dass bis hierhin nur gelabert wurde. Weglassen!

Im Klartext: Schreiben ist schwer. Es lässt sich aber lernen.

In eigener Sache Gratis: Der Mehr-Freiraum-Workshop mit Nikolaus Förster Sie möchten mehr AM statt IM Unternehmen arbeiten? Mit diesen 5 unverzichtbaren Schritten befreien Sie sich vom Tagesgeschäft. Jetzt anmelden

Es hätte so schön sein können. Max Mustermann, fiktiver Inhaber eines Onlineshops für afrikanische Antiquitäten, hatte bei einem Storytelling-Seminar von der Macht des Erzählens erfahren. Er wusste jetzt: Geschichten eignen sich in der Unternehmenskommunikation bestens, um auf sich aufmerksam zu machen: Menschen können Geschichten besser folgen als Zahlen und Fakten und sie bleiben ihnen im Gedächtnis. Also schrieb Mustermann eine Story über die Herkunft seiner Produkte. Er schrieb auf, wie er zweimal im Jahr durch Uganda und Tansania reist, auf der Suche nach neuen Unikaten. So sollten seine Kunden ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Aufwand und Liebe in seinem Shop steckt. Die Story funktioniert, dachte Mustermann - aber dann kam die Ernüchterung. Kaum Klicks, kaum Likes, kaum Feedback. Doch es lag nicht an der Geschichte. Es lag daran, wie Mustermann sie aufgeschrieben hatte. Leser sind flüchtige Wesen. Ein überflüssiges Wort und ihre Aufmerksamkeit schwindet. Ein überflüssiges Wort in jedem Satz und sie hören auf zu lesen. Wer Texte strafft und auf Füllwörter verzichtet, macht sie kürzer und prägnanter. „Unkraut jäten“, sagen manche Schreibprofis, wenn sie ihre Texte von Ballast befreien, damit das Wichtige zur Geltung kommt. Auf diese 20 Wörter und Phrasen können Sie beim Storytelling verzichten: 1. an dieser Stelle Ja, wo denn sonst? An dieser Stelle möchte ich Ihnen von meiner Reise nach Uganda berichten, die mit einer Verspätung begann. Besser: Meine Reise nach Uganda begann mit einer Verspätung. 2. ziemlich Ein Wort, das jedes nachfolgende Wort und damit den ganzen Satz automatisch entwertet. Im Flugzeug war es ziemlich eng. 3. eigentlich Lässt sich fast immer streichen, ohne den Sinn des Satzes zu verändern. Ich wollte eigentlich Business Class fliegen, aber ich hatte nicht genug Geld. 4. immerhin Sperrig und meistens überflüssig. Dafür war das Essen immerhin lecker. 5. sehr Oft ist es besser, ein Adjektiv durch ein anderes zu ersetzen, um die Aussage zu verstärken, statt lediglich „sehr“ davor zu schreiben. Auf dem Flughafen in Kampala war es sehr warm. Besser: Auf dem Flughafen war es heiß. Noch besser: Das Thermometer auf dem Flughafen zeigte 42 Grad. 6. quasi Ja, was denn nun? Ich wusste quasi genau, wonach ich suchte. 7. wirklich Dieses Wort können Sie wirklich immer streichen. Auf dem Markt fand ich wirklich, wonach ich suchte. 8. gut Ein schwaches, abgenutztes Adjektiv. Wählen Sie ein prägnanteres! Nach dem ersten Tag fühlte ich mich gut. Besser: Nach dem ersten Tag war ich erleichtert/glücklich/beseelt/euphorisch/vergnügt/wie auf Drogen. 9. durchführen Ein hässliches Verb und außerdem ungenau. Beamte lieben es. Seien Sie präziser! Mein afrikanischer Geschäftspartner war gerade dabei, eine Inventur durchzuführen. Besser: Mein afrikanischer Händler zählte gerade alle Antiquitäten in seinem Lager. 10. etwas Etwas schwanger? Mir war vom ungewohnten Essen etwas mulmig im Magen. 11. Dinge Wie hieß das Wort noch gleich? Seien Sie genauer! Es gibt Dinge in Afrika, die ich nie verstehen werde. Besser: Es gibt Sitten/Bräuche/Traditionen, die ich nie verstehen werde. 12. irgendwann/irgendwie/irgendwo Zu allgemein und unausgegoren. Je präziser ein Satz formuliert wird, desto informativer ist er. Irgendwie hätte ich auch mal Lust, irgendwann nach Botswana zu fahren. Besser: Nach Botswana will ich spätestens 2025 reisen. 13. nämlich Ein überflüssiges Wort für Schlaumeier. Für die Fahrt aufs Land mietete ich einen Geländewagen, weil dort nämlich nur Schotterpisten hinführen. 14. Innovation Business-Blabla, abgenutzt und oft nur eine Worthülse. Sagen Sie lieber, worin Ihre Innovation besteht. Ab sofort werbe ich mit einer Innovation um neue Kunden. Besser: Ab sofort zeige ich 3D-Videos meiner Produkte auf der Webseite. [mehr-zum-thema] 15. Lösung siehe 14. Meine Kunden schätzen passgenaue Lösungen. Besser: Ich fahre auch zu meinen Kunden nach Hause und berate sie dort. 16. durchaus/mitunter Füllwörter ohne Informationswert. Mitunter bin ich durchaus stolz auf mein Produktportfolio. Besser: Auf meine Produkte bin ich stolz. 17. nun Ein schwaches Synonym für „jetzt“. Besser das Original verwenden. Nun ist es zu spät. Besser: Jetzt ist es zu spät. 18. tun Zu allgemein. Durch ein konkretes Verb ersetzen. Der Busfahrer tut etwas Unerwartetes. Besser: Der Fahrer springt plötzlich aus dem Bus und öffnet die Motorhaube. 19. sozusagen Ist es so oder ist es nicht so? Ich führe mein Geschäft sozusagen in der zweiten Generation. 20. Im Klartext: Suggeriert, dass bis hierhin nur gelabert wurde. Weglassen! Im Klartext: Schreiben ist schwer. Es lässt sich aber lernen.