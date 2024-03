„Wow“ statt „gähn“: Mit diesen erprobten Prompts erstellen Sie starke Marketingtexte

Klingt Ihr Text noch fad und ungelenk? Fehlen die Ideen für den nächsten Social Media Post? Brauchen Sie ewig, um Newsletter oder Salespages zu texten? Die künstliche Intelligenz ChatGPT kann helfen. Dieses Handbuch liefert Ihnen zehn Anwendungsbeispiele, wie Sie ChatGPT im Marketing einsetzen können, von der Erstellung von Social-Media-Postings und Salespages bis zum Sparring beim Storytelling-Marketing. Außerdem zeigt es Ihnen, wie Sie ChatGPT klug nutzen, um Texte zu verbessern und zu korrigieren. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die attraktive Marketingtexte erstellen oder verbessern müssen. Was bringt’s? Das Dokument gibt Ihnen eine Vielzahl von Ideen, wie Sie ChatGPT im Marketing einsetzen können, mit erprobten Prompts und Beispielen. Damit sparen Sie und Ihre Mitarbeitenden Zeit und erzielen auch ohne Schreibtalent starke Ergebnisse. Mehr zum Thema Texten mit ChatGPT Texten mit ChatGPT Mit diesem ChatGPT-Handbuch erstellen Sie Profi-Texte auf Knopfdruck KI-Policy KI-Policy Mit diesem Muster regeln Sie in Ihrem Team den Umgang mit künstlicher Intelligenz Was kann ich damit machen? Sie können Prompts aus dem Handbuch herauskopieren, an ihre Bedürfnisse anpassen und direkt in ChatGPT einfügen. Gibt’s noch einen Tipp? Mit ChatGPT-4 lassen sich leicht auch sogenannte CustomGPTs erstellen, also eigene kleine Chatbots, die zum Beispiel in einem ganz speziellen Ton für eine spezielle Zielgruppe schreiben. Der Vorteil: Man muss nicht immer neu prompten, sondern kann der KI Regeln beibringen, mit denen sie zuverlässig das gewünschte Ergebnis liefert. Das kann zum Beispiel ein Social-Media-Posting sein, das genau dem Ton und der Form entspricht, die man sich wünscht.

In eigener Sache Für Unternehmerinnen und Unternehmer Das ChatGPT-Prompt-Handbuch 17 Seiten Prompt-Tipps, Anwendungsbeispiele und über 100 Beispiel-Prompts Jetzt gratis downloaden

