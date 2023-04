Wie lange dauert es, bis der Steuerbescheid im Briefkasten landet und man weiß, wie viele Steuern man zurückerstattet bekommt oder nachzahlen muss? Die Antwort: Es kommt ganz darauf an, wo man wohnt. Denn bei den Bearbeitungszeiten gibt es von Finanzamt zu Finanzamt massive Unterschiede.

Das Online-Portal Lohnsteuer kompakt hat 2022 rund 400.000 Steuererklärungen anonymisiert ausgewertet und erhoben, wie lange es dauert, bis der Steuerbescheid verschickt wird. Insgesamt wurden 479 Finanzämter berücksichtigt, wobei pro Finanzamt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht wurden.

Wo es den Steuerbescheid am schnellsten gibt

Am schnellsten geht es im Landesvergleich in Berlin. 45,8 Tage brauchten die Finanzämter dort im Schnitt, um eine Steuererklärung zu bearbeiten. Auf den zweiten Platz kommt Hamburg mit einer Dauer von durchschnittlich 46,7 Tagen. In Nordrhein-Westfalen brauchten die untersuchten Finanzämter mit 47,5 Tagen nur etwas länger.

Wo es am längsten dauert

Deutlich länger warten mussten Steuerzahler in Bremen. Hier vergingen 2022 im Schnitt 82,1 Tage, bis der Steuerbescheid vorlag. Auch in Brandenburg (72,8 Tage) und Baden-Württemberg (60,5 Tage) brauchten Steuerpflichtige mehr Geduld. Der Mittelwert liegt bundesweit bei 53,6 Tagen und damit um 4,6 tage höher als im Vorjahr.

Die Finanzämter nach Bundesland im Überblick

Bundesland Bearbeitungsdauer in Tagen Berlin 45,8 Hamburg 46,7 Nordrhein-Westfalen 47,5 Rheinland-Pfalz 50,3 Hessen 51,4 Sachsen 52,2 Bayern 53,5 Niedersachsen 54,0 Sachsen-Anhalt 54,3 Saarland 54,4 Mecklenburg-Vorpommern 55,3 Thüringen 55,6 Schleswig-Holstein 56,3 Baden-Württemberg 60,5 Brandenburg 72,8 Bremen 82,1

In welchen Städten die schnellsten und langsamsten Finanzbeamten sind

Innerhalb der Bundesländer gibt es Ämter, die deutlich schneller arbeiten als andere. Auf dem Spitzenplatz liegt das nordrhein-westfälische Finanzamt in Olpe mit gerade einmal 23,6 Tagen durchschnittlicher Bearbeitungszeit, knapp dahinter folgt Dillenburg in Hessen (24,1 Tage Wartezeit). In Solingen (Nordrhein-Westfalen) brauchte das Finanzamt im Schnitt 26,1 Tage, bis es den Steuerbescheid verschickt, im nordrhein-westfälischen Brilon sind es 28,2 Tage. Immerhin sechs der zehn schnellsten Finanzämter Deutschlands liegen in Nordrhein-Westfalen.

Am längsten müssen Steuerpflichtige in Potsdam auf den Steuerbescheid warten: Dort dauert es 105 Tage, also mehr als drei Monate, bis die Steuererklärung bearbeitet ist.

„Insgesamt ist die Bearbeitungszeit der einzelnen Finanzämter langsamer geworden“, resümiert Felix Bodeewes, Gründer von Lohnsteuer-kompakt.de.

Wie lange das Finanzamt nach Berechnungen des Online-Portals lohnsteuer-kompakt.de an Ihrem Wohnort braucht, können Sie hier nachsehen. Übrigens, wenn Sie selbst mit Ihrer Steuererklärung im Verzug sind, können Sie in diesem Artikel nachlesen, wie Sie eine Fristverlängerung beantragen.