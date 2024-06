Abschreibungsbonus: Neue Wohnung bauen, doppelt profitieren

Beim Neubau von Mietwohnungen und -häusern winkt Anlegern zusätzlich zur degressiven Abschreibung eine Sonderabschreibung. So sichern Sie sich den doppelten Steuervorteil.

24. Juni 2024, 14:44 Uhr , von Oliver Middendorf, aufgezeichnet von Reinhard Klimasch

Wer Mietwohnungen oder Miethäuser baut, kann Kosten schneller abschreiben. © Kateryna Zakharova / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>