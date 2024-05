Geistesblitz gesucht? Mit diesem Handbuch machen Sie ChatGPT zu Ihrer Ideenmaschine

Wer vorankommen will, braucht Ideen. In diesem Handbuch finden Sie Prompt-Vorlagen für ChatGPT, um den Ideenfindungsprozess in Ihrer Firma zu optimieren – und strukturiert Innovationen zu entwickeln.

Ob Brainstorming, Rollenspiel oder Lotusblütentechnik: Es gibt viele effektive Methoden, um sich aus den gewohnten Denkmustern zu lösen und auf neue Ideen zu kommen, die nicht auf der Hand liegen Doch damit Kreativitätstechniken funktionieren, braucht es Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Die gute Nachricht: ChatGPT kann viele dieser Aufgaben übernehmen. So lassen sich mit dem KI-Tool beispielsweise komplette Brainstormings simulieren. Dieses Handbuch zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie verschiedene Kreativitätstechniken mit ChatGPT anwenden können. Außerdem finden Sie dazu passende Prompt-Vorlagen und verschiedene Anwendungsbeispiele – so dass Sie die Theorie sofort in die Praxis umsetzen können. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die ihr Unternehmen mit frischen Innovationen voranbringen wollen. Was bringt’s? Unternehmerinnen und Unternehmer haben in der Regel jahrelange Erfahrung und kennen sich in ihrer Branche bestens aus. Gerade das macht es schwierig, sich für völlig neue Entwicklungen zu öffnen. ChatGPT kann Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, eingefahrene Denkmuster aufzubrechen und bei der Ideenfindung gewohnte Pfade zu verlassen. Was kann ich damit machen? Sie können die Prompts aus dem Handbuch im Dokument an ihre Bedürfnisse anpassen, kopieren und direkt in ChatGPT einfügen. Gibt’s noch einen Tipp? Mit ChatGPT-4 lassen sich auch sogenannte CustomGPTs erstellen. Der Vorteil: Man muss nicht immer neu prompten, sondern kann der KI Regeln beibringen, mit denen sie zuverlässig das gewünscht Ergebnis liefert. Das kann zum Beispiel ein Social-Media-Posting sein, das genau dem Ton und der Form entspricht, die man sich wünscht.

