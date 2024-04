Mit diesem Handbuch nutzen Sie ChatGPT als Powertool in der Datenanalyse

Wer große Datenmengen analysieren wollte, brauchte in der Vergangenheit entweder viel Zeit oder ausgewiesene Fachleute. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich nun zahlreiche Analysen selbst erstellen. Dieses Handbuch liefert Ihnen eine umfangreiche Anleitung, wie Sie ChatGPT als Analysetool nutzen. In fünf Kapiteln erfahren Sie unter anderem, wie Sie umfangreiche Texte zusammenfassen lassen können, wie Sie technische Dokumentationen analysieren, ausführliche Preislisten-Vergleiche anstellen oder Ihr Kundenfeedback kategorisieren lassen können. Außerdem zeigt Ihnen das Handbuch, wie Sie Bilder analysieren oder Ihre handschriftlichen Notizen durch ChatGPT nicht nur transkribieren, sondern auch gleich auswerten lassen. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die im Unternehmensalltag Texte, Daten und Bilder analysieren oder zusammenfassen müssen. Was bringt’s? Das Dokument gibt Ihnen eine Vielzahl von Ideen, wie Sie ChatGPT im Unternehmensalltag gewinnbringend zur Analyse einsetzen können. Damit sparen Sie und Ihre Mitarbeitenden Zeit – und häufig ist das Analyse-Ergebnis von ChatGPT sogar deutlich besser als das, was man durch eine händische Auswertung erzielen würde. Mehr zum Thema Marketingtexte schreiben mit ChatGPT Marketingtexte schreiben mit ChatGPT „Wow“ statt „gähn“: Mit diesen erprobten Prompts erstellen Sie starke Marketingtexte Stellenanzeigen optimieren mit KI Stellenanzeigen optimieren mit KI Mit diesen 9 Promptvorlagen machen Sie ChatGPT zu Ihrer Recruiting-Maschine Was kann ich damit machen? Sie können Prompts aus dem Handbuch herauskopieren, an ihre Bedürfnisse anpassen und direkt in ChatGPT einfügen.

