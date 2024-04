Die Ausgestaltung einer Stellenanzeige ist ein mächtiger Hebel, um die Kandidatinnen und Kandidaten für ein Unternehmen zu begeistern, die wirklich auf die Stelle passen. Die Künstliche Intelligenz ChatGPT ist ein nützlicher Sparringspartner, wenn es darum geht, schnell und unkompliziert die richtigen Formulierungen zu finden. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die Stellenausschreibungen verfassen oder bestehende Anzeigen verbessern wollen. Was bringt’s? Das Dokument liefert Ihnen 9 Promptvorlagen, um Stellenausschreibungen zu erarbeiten und zu optimieren. Die erprobten Promptvorlagen helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden, Zeit zu sparen und trotzdem schnell exzellente Ergebnisse zu erzielen. Was kann ich damit machen? Sie können die Prompt-Vorlagen aus dem Dokument an Ihre Bedürfnisse anpassen und dann ins Chatfenster bei ChatGPT kopieren. Mehr zum Thema Bewertungsbogen fürs Vorstellungsgespräch Bewertungsbogen fürs Vorstellungsgespräch Das passt! Mit dieser Vorlage besetzen Sie Ihre Stellen mit den richtigen Leuten Candidate Persona erstellen Candidate Persona erstellen Diese Vorlage verhilft Ihnen zu mehr Bewerbungen von passenden Kandidaten Gibt’s noch einen Tipp? Die Prompts sind für das leistungsstärkere Modell ChatGPT-4 verfasst, für das ein Abonnement für rund 20 Dollar monatlich abgeschlossen werden muss. Viele funktionieren jedoch auch mit der kostenlosen 3.5er-Version von ChatGPT: Dafür müssen Sie zusätzlich zu den Prompts die Informationen eingeben, die sich ChatGPT-4 eigenständig aus dem Internet holen kann.

