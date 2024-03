Wer hat das nochmal gesagt? Diese Vorlage hilft Ihnen, Kandidaten in und nach Vorstellungsgesprächen richtig einzuschätzen. So machen Sie Ihre Personalentscheidung nicht nur vom Bauchgefühl abhängig.

Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die Vorstellungsgespräche führen und Personalentscheidungen treffen. Was bringt’s? Die Vorlage hilft Ihnen, sich während des Vorstellungsgesprächs schnell Notizen zu den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern zu machen und festzuhalten, für wie geeignet Sie die Kandidaten halten – fachlich und im Hinblick auf das Team. Das wiederum hilft, sich anschließend souverän und schnell für den wirklich besten Kandidaten zu entscheiden. Mehr zum Thema Fragenliste Vorstellungsgespräch Fragenliste Vorstellungsgespräch 99 Fragen für Ihre Vorstellungsgespräche Was kann ich damit machen? Sie können die Vorlage ausdrucken, um sie im und nach dem Vorstellungsgespräch handschriftlich auszufüllen. Sie können die Vorlage zudem in Word an Ihre Zwecke anpassen, etwa, indem Sie Punkte ergänzen oder streichen. Tipp: Am besten geben Sie die Vorlage auch allen anderen, die am Vorstellungsgespräch teilnehmen – so können Sie Ihre Notizen nach dem Gespräch vergleichen und schneller zu einer Entscheidung kommen.

