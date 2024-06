Ideen entwickeln mit ChatGPT Ideen entwickeln mit ChatGPT

Geistesblitz gesucht? Mit diesem Handbuch machen Sie ChatGPT zu Ihrer Ideenmaschine

Wer vorankommen will, braucht Ideen. In diesem Handbuch finden Sie Prompt-Vorlagen für ChatGPT, um den Ideenfindungsprozess in Ihrer Firma zu optimieren – und strukturiert Innovationen zu entwickeln.