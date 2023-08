// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Es gibt einen erstaunlich einfachen Trick, mit dem Sie Ihre Werbetexte sofort aufwerten können: Zauberwörter verwenden. Ein Zauberwort haben Sie eben bereits gelesen: „erstaunlich“. Ich habe angekündigt, dass ich Ihnen einen „erstaunlich einfachen Trick“ zeigen werde. Wenn man das Wort „erstaunlich“ liest oder hört, dann weckt das sofort Spannung. Es ist wie ein Versprechen: Jetzt kommt etwas Überraschendes, etwas, das du noch nicht kennst, etwas, das dich eben erstaunt. Es gibt massenweise solcher Zauberwörter. Wir benutzen sie in der impulse-Redaktion oft in den Überschriften. Oder auch in den Betreffzeilen unserer E-Mails. Und weil wir auswerten, welche Texte am häufigsten gelesen und welche Newsletter am häufigsten geöffnet werden, wissen wir sehr genau: Zauberwörter wirken kleine Wunder. In der richtigen Dosis eingesetzt sorgen sie dafür, dass deutlich mehr Menschen Blogbeiträge und Artikel lesen. Aber auch auf Produktseiten, in Onlineshops oder auf Salespages entfalten Zauberwörter ihre Wirkung. Diese Wörter peppen Ihre Texte auf. Wörter, die Ihren Kunden zeigen: Jetzt profitierst du! Kinderleicht Verlässlich Erprobt Getestet Praktisch Todsicher Wirksam Idiotensicher Um die Wirkung von Zauberwörter zu erkennen, vergleichen Sie diese Überschriften: Ohne Zauberwort 3 Wege, Ihre Websitetexte zu verbessern Mit Zauberwort 3 kinderleichte Wege, Ihre Websitetexte zu verbessern (noch besser: 3 kinderleichte Tricks, Ihre Websitetexte zu verbessern) Ohne Zauberwort Verspannungen lösen – mit der XYZ-Methode Mit Zauberwort Wirksam Verspannungen lösen – mit der XYZ-Methode Wörter, die ankündigen: Jetzt kommt etwas Besonderes! Größte, stärkste, schönste, schnellste – und andere Superlative Ausgeklügelt Außergewöhnlich Ultimativ Unnachahmlich Unvergesslich Unvergleichlich Exklusiv Grandios Perfekt Atemberaubend Sensationell Vom anderen Stern Detailversessen Spitzenklasse Vergleichen Sie: Ohne Zauberwort 5 Ideen für Ihre nächste Grillparty Mit Zauberwort 5 grandiose Ideen für Ihre unvergessliche Grillparty Ohne Zauberwort Ein Abend für alle, die gute Küche lieben Mit Zauberwort Ein exklusiver Abend für alle, die eine Küche der Spitzenklasse lieben Wörter, die ankündigen: Ich bewahre dich vor einem Fehler! Ärgerlich Verhängnisvoll Dumm Peinlich Unangenehm Mörderisch Schmutzig Überteuert Hässlich Fatal Gruselig Katastrophal Vergleichen Sie: Ohne Zauberwort Fünf Fehler im Vorstellungsgespräch Mit Zauberwort Fünf fatale Fehler im Vorstellungsgespräch Ohne Zauberwort Bad-Sanierung: So vermeiden Sie Fehlentscheidungen Mit Zauberwort Bad-Sanierung: So vermeiden Sie ärgerliche Fehlentscheidungen [mehr-zum-thema] Wörter, mit denen Sie Versprechen verstärken Erfolgsrezept Erfolgsgeheimnis Erfolgsformel Wunderwaffe Zaubermittel Geheimformel Geheimrezept Vergleichen Sie: Ohne Zauberwort Tipps für einen gelungenen Kindergeburtstag Mit Zauberwort Die Erfolgsformel für eine unvergessliche Kinderparty Ohne Zauberwort 43 Wörter, die Ihren Websitetext sofort attraktiver machen Mit Zauberwort 43 Zauberwörter, die Ihren Websitetext sofort attraktiver machen