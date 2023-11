Ab sofort können Sie impulse-Plus-Inhalte mit Ihrem Team teilen

Jetzt kann Ihr ganzes Team von Ihrer impulse-Mitgliedschaft profitieren: Ab sofort können Sie Inhalte aus Ihrer impulse-Mitgliedschaft mit Ihren Mitarbeitenden teilen. Das gilt für impulse-Plus-Artikel genauso wie für unsere Downloads. So einfach geht‘s: Stöbern Sie durch unsere exklusiven Inhalte und wählen Sie einen Plus-Artikel oder Download aus. Klicken Sie auf das Teilen-Symbol rechts oben in Artikeln. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie den Inhalt teilen wollen. Fügen Sie eventuell eine kurze Notiz hinzu und klicken Sie auf „Absenden“.

Alternative: Klicke Sie auf „Kopieren“. Der Link wird dann automatisch in Ihrer Zwischenablage gespeichert und Sie können diesen zum Beispiel in eine E-Mail oder eine SMS einfügen. Die Teilen-Funktion ermöglicht es Ihnen Anleitungen, Tipps, Trends oder Best-Practice-Beispiele direkt an die passenden Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Unternehmen oder auch Ihre Dienstleister weiterzugeben. So sparen Sie selbst wertvolle Zeit – und profitieren noch stärker von Ihrer Mitgliedschaft. Wir hoffen, dass Ihnen die neue Funktion gefällt. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Nutzung der Teilen-Funktion haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an kundenbetreuung@impulse.de. Wir helfen Ihnen gerne.

