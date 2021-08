Professorin Katey Walter-Anthony ist Arktis- und National Geographic Forscherin. Ihre Studien haben gezeigt, welche Auswirkungen das Schmelzen der Arktis auf unseren gesamten Planeten hat.

Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Erde. Durch das Schmelzen des Permafrosts werden riesige Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt, die die globale Erwärmung in einem zunehmend alarmierenden Kreislauf beschleunigen.

Professorin Katey Walter-Anthony ist Arktis- und National Geographic Forscherin. Ihre Studien haben gezeigt, dass die arktischen Seen fünfmal mehr Methan ausstoßen als bisher angenommen. Sie erklärt: „Die Arktis schmilzt buchstäblich vor unseren Augen und was in der Arktis passiert, beeinflusst nicht nur die Arktis. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten.“

Ein düsteres Bild, was sich hier abzeichnet. Die Wissenschaftlerin betont jedoch, dass es Wege gibt, Umweltbelastungen zu minimieren. „Wärme zerstört den Permafrost. Aber durch die Heat-Free Technology von Epson wird der Stromverbrauch gesenkt, es werden weniger Treibhausgase freigesetzt und das Abtauen des Permafrostbodens wird verlangsamt.“

Walter-Anthony nutzt die innovativen Tintenstrahldrucker von Epson, um Kopien von Karten und Daten ihrer Forschung zu drucken. Sie arbeiten ohne eine Aufwärmphase und sind so energieeffizienter. Im Vergleich zu Laserdruckern wird nicht nur bis zu 83 Prozent weniger Strom verbraucht, sondern auch deutlich weniger CO 2 freigesetzt.

Die Umweltbelastung durch die Herstellung und das Recycling von Komponenten wird ebenfalls reduziert, da die durch die Heat-Free-Technology weniger Verbrauchsmaterialien und Teile benötigt werden. Walter-Anthony erklärt: „Unsere Entscheidungen bei der Arbeit und privat spielen eine wichtige Rolle. Und wenn Unternehmen intelligente Entscheidungen über verwendete Technologien treffen, wirkt sich dies auch positiv auf unsere Umwelt aus.“

Wenn Sie mehr über Walter-Anthonys Suche nach Antworten auf den Klimawandel und darüber erfahren möchten, wie Ihr Unternehmen durch einen Wechsel zur Heat-Free Technology von Epson etwas verändern kann, besuchen Sie www.epson.de/heat-free

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.