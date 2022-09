Vom Werbemittel zum Markenbotschafter

Luftballons, Stoffbeutel, Einkaufswagenchips – die immer gleichen Werbemittel gehen in der Masse unter und sind meist nur kurzlebige Verbrauchsgüter. Durch die kurze Nutzung bleiben die Marke und das dahinter stehende Unternehmen dem Nutzer kaum oder gar nicht in Erinnerung. Dazu kommt, dass die Nutzer von allen Seiten „bespielt“ werden und die Aufmerksamkeitsspanne stark sinkt. Doch wie können Unternehmen Werbemittel erstellen, die langfristig genutzt werden und einprägsam sind?

Was brauchen meine Kunden?

Sie kennen Ihre Kunden am besten und wissen, was sie brauchen. Womit arbeiten ihre Kunden tagtäglich und welche Gegenstände sollen Sie nicht mehr missen? Ein Produkt, das einen Mehrwert im Leben Ihrer Kunden bringt, wird zum regelmäßigen Begleiter und zum funktionalen Alltagshelfer. Mit einem gut platzierten Unternehmenslogo oder einer abgestimmten Werbebotschaft bleibt Ihr Unternehmen in besonders guter Erinnerung: Die Kunden verbinden die Nützlichkeit des Produktes mit Ihrer Organisation und übertragen diese Werte darauf. Um die richtige Botschaft zu vermitteln, ist die richtige Wahl der Produkte ausschlaggebend.



Welches Produkt passt zu meinem Unternehmen?

Viele Unternehmen greifen auf die klassischen, „bewährten“ Produkte zurück. Leider haben diese kaum oder sogar gar nichts mit dem Unternehmen gemein. Deshalb ist es wichtig, die Werbemittel nicht willkürlich auszuwählen. Das Werbemittel sollte zwar zum Kunden, aber auch zum Unternehmen passen. Was möchten Sie mit diesem Werbemittel aussagen? Können Sie in der Auswahl des Werbemittels bereits die Kernkompetenz Ihres Unternehmens darstellen z.B. in Bezug auf Materialien? Stehen Sie als Unternehmen für Nachhaltigkeit, sollten Sie dies auch in Ihren Produkten darstellen und sich gegen kurzlebige Wegwerfprodukte entscheiden. Unser Tipp: Es lohnt sich, mit kleineren Mengen zu starten und zu analysieren, wie die Produkte angenommen werden. In Zusammenarbeit mit den Werbemittelherstellern können Sie häufig noch nachträglich kleine Änderungen vornehmen.



Welche Marke passt zu mir?

Auf den ersten Blick wirkt diese Frage fast unnötig, denn Ihre Marke soll ja im Vordergrund stehen. Und damit haben Sie natürlich Recht! Dennoch ist das Unternehmen, das ihre ausgewählten Produkte produziert, ihr Markenträger und sollte daher nicht vernachlässigt werden. In welcher Zielgruppe ist das produzierende Unternehmen beliebt? Wie ist das allgemeine Image? Vertritt es Ihre Werte? Wenn Sie sich hiermit auseinandersetzen, und Sie ein Unternehmen wählen, dass zu Ihnen passt, erhalten Sie ein ausgewähltes Markenprodukt mit einem passenden Branding und dazu eine zumeist langlebige Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Vom Werbemittel zum Markenbotschafter

Auf den ersten Blick klingt die Suche nach einem geeigneten Werbemittel sehr kompliziert und aufwendig, aber die obengenannten Fragen lassen sich zumeist schnell beantworten. Und der Aufwand lohnt sich: ein erfolgreiches Werbemittel repräsentiert ihr Unternehmen in allen Aspekten und überträgt Ihre Werte.

Seit über 15 Jahren produziert Leuchtturm1917 erfolgreiche Werbemittel für seine Kunden. Die personalisierten Notizbücher, Kalender und Schreibgeräte, die für Firmen aus diversen Branchen erstellt wurden, sind mehr als nur Logoträger – sie sind Markenbotschafter, die wie Leuchtturm1917 für hohe Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit stehen. Kontaktieren Sie das Corporate Gifts Team, um gemeinsam einen für Sie passenden Markenbotschafter zu kreieren.

