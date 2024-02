Die Firma übergeben, Erbschaftssteuer sparen und trotzdem Mitsprachrechte behalten? Das geht, wenn sich Unternehmer auf die verschenkten Anteile einen Nießbrauch vorbehalten. So funktioniert es.

28. Februar 2024, 14:45 Uhr , von Nicolaj Faigle, aufgezeichnet von Reinhard Klimasch

