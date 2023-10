Qualität statt Quantität: In der Akquise kommt es darauf an, die richtigen Kunden zu gewinnen. Nur wer zur Strategie, Ausrichtung, Zielgruppe und Finanzplanung passt, ist langfristig auch ein gewinnbringender Kunde. Allerdings braucht die Analyse potenzieller Neukunden häufig viel Zeit. Mit der folgenden Checkliste können Sie schnell und einfach entscheiden, ob ein Kunde alle wichtigen Kriterien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfüllt – oder nicht. Für wen ist das sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die regelmäßig über die Annahme neuer Kunden entscheiden und dabei alle wichtigen Kriterien berücksichtigen wollen. Was bringt’s? Die Checkliste erleichtert es Ihnen, zu reflektieren, welche Punkte Ihnen bei neuen Kunden und damit auch bei der Weiterentwicklung ihres Geschäfts wichtig sind. Und auf Basis dessen souverän zu entscheiden, ob ein potenzieller Kunden wirklich zu Ihnen passt. Damit hilft Ihnen die Checkliste zugleich, das langfristige Potenzial von Kunden richtig einzuschätzen – und Konflikte zu vermeiden. Denn wenn Sie bei der Neukundenbewertung nur offensichtliche Kennzahlen wie den möglichen Umsatz beachten, kann es später schnell zu Problemen kommen – sodass selbst anfangs sehr erfolgversprechende Aufträge am Ende mehr Zeit, Nerven und Geld kosten als erwartet. Oder umgekehrt: Sie lehnen einen Auftrag vorschnell ab, obwohl Sie damit Ihr Geschäft hätten weiterentwickeln oder von dem Sie hätten lernen können. Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste am Computer ankreuzen oder aber ausdrucken und händisch ausfüllen – ganz wie Sie mögen. Gibt’s noch einen Tipp? Nicht nur Sie selbst, sondern auch Teammitglieder entscheiden über potenzielle Neukunden – etwa Kollegen aus dem Vertrieb? Dann können Sie die Checkliste an diese weitergeben. In dem Fall sollten Sie konkretere Angaben zu einigen Kriterien wie dem angestrebten Umsatz oder Gewinn machen: Diese können Sie bequem in der Checkliste ergänzen. So kommen auch Ihre Mitarbeitenden schnell zu einer Entscheidung, ob sie einen Neukunden annehmen sollten oder nicht. Mehr zum Thema Schwierige Kunden Schwierige Kunden 11 Tipps, wie Sie mit unverschämten Kunden umgehen Manche Kunden treiben einen mit Sonderwünschen in den Wahnsinn, sind ruppig oder beleidigend. Wie Sie schwierige Situationen meistern und Ihr Team schützen. Problematische Kunden 3 schwierige Kundentypen und wie Sie sie in den Griff bekommen Mit Kunden und Geschäftspartnern müssen wir auskommen – auch wenn sie schwierig sind. Diese Tipps helfen, gegenüber Kontrollfreaks, Machtmenschen und Rollenspielern die... Service-Ideen Service-Ideen 6 Ideen, um aus Kunden Stammkunden zu machen Wer möchte, dass seine Kunden immer wiederkommen, muss sie mit besonderem Service überzeugen. Mit diesen Ideen kann das gelingen.

In eigener Sache Online-Kurs Klar und souverän führen Ihr Fahrplan hin zu mehr Motivation, Produktivität und Zufriedenheit. Für Ihr Team — und für Sie selbst Jetzt bis zum 27.10 buchen!

Qualität statt Quantität: In der Akquise kommt es darauf an, die richtigen Kunden zu gewinnen. Nur wer zur Strategie, Ausrichtung, Zielgruppe und Finanzplanung passt, ist langfristig auch ein gewinnbringender Kunde. Allerdings braucht die Analyse potenzieller Neukunden häufig viel Zeit. Mit der folgenden Checkliste können Sie schnell und einfach entscheiden, ob ein Kunde alle wichtigen Kriterien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfüllt – oder nicht. Für wen ist das sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die regelmäßig über die Annahme neuer Kunden entscheiden und dabei alle wichtigen Kriterien berücksichtigen wollen. Was bringt’s? Die Checkliste erleichtert es Ihnen, zu reflektieren, welche Punkte Ihnen bei neuen Kunden und damit auch bei der Weiterentwicklung ihres Geschäfts wichtig sind. Und auf Basis dessen souverän zu entscheiden, ob ein potenzieller Kunden wirklich zu Ihnen passt. Damit hilft Ihnen die Checkliste zugleich, das langfristige Potenzial von Kunden richtig einzuschätzen – und Konflikte zu vermeiden. Denn wenn Sie bei der Neukundenbewertung nur offensichtliche Kennzahlen wie den möglichen Umsatz beachten, kann es später schnell zu Problemen kommen – sodass selbst anfangs sehr erfolgversprechende Aufträge am Ende mehr Zeit, Nerven und Geld kosten als erwartet. Oder umgekehrt: Sie lehnen einen Auftrag vorschnell ab, obwohl Sie damit Ihr Geschäft hätten weiterentwickeln oder von dem Sie hätten lernen können. Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste am Computer ankreuzen oder aber ausdrucken und händisch ausfüllen – ganz wie Sie mögen. Gibt’s noch einen Tipp? Nicht nur Sie selbst, sondern auch Teammitglieder entscheiden über potenzielle Neukunden – etwa Kollegen aus dem Vertrieb? Dann können Sie die Checkliste an diese weitergeben. In dem Fall sollten Sie konkretere Angaben zu einigen Kriterien wie dem angestrebten Umsatz oder Gewinn machen: Diese können Sie bequem in der Checkliste ergänzen. So kommen auch Ihre Mitarbeitenden schnell zu einer Entscheidung, ob sie einen Neukunden annehmen sollten oder nicht. [mehr-zum-thema]