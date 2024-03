// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Die Bundesregierung will Unternehmen stärker von Bürokratie entlasten. Dementsprechend hat nun auch das Bundeskabinett am Mittwochnachmittag den Entwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes IV von Bundesjustizminister Marco Buschmann beschlossen. „Heute gehen wir den nächsten Schritt bei der Bekämpfung des Bürokratie-Burnout“, sagte Buschmann nach der Kabinettssitzung. Konkret sieht es Entlastungen von einer Milliarde Euro für Unternehmen vor – 260 Millionen Euro mehr als im Referentenentwurf. Als nächsten Schritt kann der Bundesrat eine Stellungnahme dazu abgeben. Anschließend geht der Gesetzentwurf in den Bundestag. Bürokratieentlastungsgesetz IV: Das steht drin Diese Maßnahmen stehen im Gesetzentwurf: Die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege wie zum Beispiel Rechnungskopien, Kontoauszüge und Lohn- und Gehaltslisten will der Gesetzgeber von zehn auf acht Jahre senken. Unternehmen können die Belege damit früher als bisher entsorgen.

Außerdem will die Bundesregierung die Hotelmeldepflicht abschaffen. Das lästige Ausfüllen von Meldescheinen für deutsche Staatsangehörige entfällt dann.

Bisher ist bei vielen Verträgen die Schriftform Pflicht. Diese sogenannte Schriftformerfordernis will der Gesetzgeber so weit wie möglich abschaffen und durch die Textform ersetzen. Damit würde auch eine E-Mail die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Das Gesetz ist Teil eines größeren Entlastungspakets. Auch das Wachstumschancengesetz soll Erleichterungen bringen. Zwar hat der Vermittlungsausschuss dazu bereits Ja gesagt, aber beschlossen ist das Wachstumschancengesetz noch nicht. Das Paket muss noch durch den Bundesrat und da ist die Zustimmung ungewiss. Buschmann betonte: „Wir müssen nicht nur Bürokratie abbauen, sondern auch aufhören, neue Bürokratie aufzubauen. Wir müssen aufhören, jeden Lebensbereich im Detail als Gesetzgeber regeln zu wollen." Am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Zahl der Informationspflichten für Firmen in den vergangenen 10 Jahren deutlich gestiegen sind – und zwar um 16 Prozent. Anfang 2024 betrugen die Bürokratiekosten aus Informationspflichten 66,5 Milliarden Euro jährlich. Das verdeutlicht, wie wichtig das beschlossene Bürokratieentlastungsgesetz IV ist.

