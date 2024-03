// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Viele Unternehmen spüren es seit Jahren, jetzt ist es amtlich: Die Bürokratie durch Gesetze und Verordnungen ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Anfang 2024 mussten Unternehmen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 12.265 Informationspflichten erfüllen – im Zehn-Jahres-Vergleich ist das ein kräftiger Anstieg um 16 Prozent. Am 1. Januar 2014 waren es noch 10.592. Im Jahr 2022 lag die Zahl bei 12.001. Die Nachrichtenagentur dpa, der die Aufstellung ebenfalls vorliegt, hatte zuerst darüber berichtet. Von Informationspflichten spricht das Statistische Bundesamt, wenn aufgrund bundesrechtlicher Gesetze oder Verordnungen Daten oder sonstige Informationen beschafft, übermittelt oder verfügbar gehalten werden müssen. Dabei geht es beispielsweise um Meldepflichten, Anträge oder Aufbewahrungsfristen für Rechnungen und andere Belege. Mehr dazu, was bisher gilt, lesen Sie hier: Aufbewahrungsfristen: Diese Unterlagen können Sie 2024 entsorgen Auch die Kosten, die Unternehmen aufgrund der Informationspflichten entstehen, sind heute deutlich höher. Wie aus der Antwort des Statistischen Bundesamts auf eine Anfrage der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht hervorgeht, lagen sie zu Beginn des Jahres 2018 bei 50 Milliarden Euro. Anfang 2024 waren es 66,5 Milliarden Euro. Der Hauptgrund für den Anstieg seien allerdings die gestiegenen Tariflöhne in den vergangenen Jahren. Was den Bürokratie-Aufwand eindämmen soll Mit dem vierten Bürokratieentlastungsgesetz will die Bundesregierung nun gegensteuern. Damit sollen Unternehmen und Bürger um 682 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. Diese Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf vor: Die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege wie zum Beispiel Rechnungskopien, Kontoauszüge und Lohn- und Gehaltslisten will der Gesetzgeber von zehn auf acht Jahre senken. Unternehmen können die Belege damit früher als bisher entsorgen.

Außerdem will die Bundesregierung die Hotelmeldepflicht abschaffen. Das lästige Ausfüllen von Meldescheinen für deutsche Staatsangehörige entfällt dann.

Bisher ist bei vielen Verträgen die Schriftform Pflicht. Diese sogenannte Schriftformerfordernis will der Gesetzgeber so weit wie möglich abschaffen und durch die Textform ersetzen. Damit würde auch eine E-Mail die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Zudem soll auch das Wachstumschancengesetz für eine Entlastung sorgen. Zwar hat der Vermittlungsausschuss Ja gesagt, aber beschlossen ist das Wachstumschancengesetz noch nicht. Das Paket muss noch durch den Bundesrat, und da ist die Zustimmung ungewiss. Mehr dazu lesen Sie hier: Wachstumschancengesetz: 8 Dinge, die Unternehmer über das Wachstumspaket wissen müssen

