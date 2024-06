Das ändert sich im Juli für Unternehmen und Verbraucher

Ob Mautpflicht oder Fahrerassistenzsysteme: Für Unternehmen und Verbraucher treten im Juli 2024 einige Gesetzesänderungen in Kraft. Die wichtigsten Regelungen im Überblick.

Die Rente steigt, die Mautpflicht wird ausgeweitet: Diese Gesetzesänderungen treten im Juli 2024 in Kraft.

// Set the width of the caption to the width of the image ?>