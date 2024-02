Sie können oder wollen keine neuen Aufträge oder Kunden mehr annehmen? Sieben Tipps, wie Sie Absagen an Kunden so formulieren, dass Sie niemanden verärgern und den guten Ruf Ihrer Firma wahren.

28. Februar 2024, 12:00 Uhr , Von Christoph Henn

Vertrieb Kommentieren

© Photocase / knallgrün

// Set the width of the caption to the width of the image ?>