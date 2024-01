„Kein Meeting ohne Agenda!“, lautet eine Weisheit zu gelungenen Besprechungen. Richtiger wäre: Kein Meeting ohne gut durchdachte Agenda. Denn erst, wenn die Organisatoren von Terminen die Agenda als Werkzeug für die Planung nutzen, führt sie zu produktiveren Terminen. Wer die Tagesordnung vom letzten Termin mit neuem Datum recycelt, kann sie sich auch einfach sparen. Die Vorlage hilft Ihnen, sich bei der Planung eines Termins auf die Ziele der Besprechung zu fokussieren. Stellen Sie sich beim Ausfüllen die Fragen auf der letzten Seite. Die Antworten erleichtern es Ihnen, den richtigen Teilnehmerkreis zu bestimmen, oder machen Ihnen klar, welche Informationen Sie Teilnehmern vorab zusenden sollten. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die in einem Unternehmen Meetings einberufen. Was bringt’s? Die Vorlage hilft Ihnen, Ziele für eine Besprechung zu formulieren, die Dauer abzuschätzen und den passenden Teilnehmerkreis zusammenzustellen. Mehr zum Thema Meetings moderieren 10 heikle Meeting-Situationen und wie Sie sie lösen können Alle schweigen, zwei streiten, einer redet ohne Pause: Wenn Team-Meetings nicht rundlaufen, sollten Sie schnell reagieren. Eine Moderationstrainerin zeigt, wie Sie typische... Meeting-Sünden 7 Todsünden, die jedes Meeting ruinieren Meetings bringen Ergebnisse und lösen Probleme – theoretisch. Praktisch langweilen sie viele Mitarbeiter bloß. Diese 7 Meeting-Sünden lassen sich leicht vermeiden. Was kann ich damit machen? Sie können die Vorlage am Computer ausfüllen. Außerdem können Sie sie nach Belieben verändern, zum Beispiel Punkte streichen oder hinzufügen. Gibt’s noch einen Tipp? Erstellen Sie die Agenda rechtzeitig vor der Besprechung und versenden Sie das Dokument mit der Einladung zu dem Termin, damit die Teilnehmer sich vorbereiten können.

