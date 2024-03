Eine fremde Sprache lernen Menschen am schnellsten, wenn sie diese täglich brauchen. Der Arbeitsplatz eignet sich deswegen hervorragend, um Deutsch zu lernen. Tipps, wie das gelingt.

26. März 2024, 17:36 Uhr , von Myriam Apke

Personalentwicklung Kommentieren

© Getty Images/Alicia Llop

// Set the width of the caption to the width of the image ?>