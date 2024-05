Was fehlt? Diese Checkliste zeigt, was Ihre Mitarbeitenden unbedingt können sollten

Für wen ist die Checkliste sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen detaillierten Überblick über die erforderlichen Grundfähigkeiten ihrer Beschäftigten gewinnen möchten. Die Checkliste ist auch nützlich für Personalabteilungen und Teamleitungen, um den Weiterbildungsbedarf besser zu verstehen. Denn fehlende Grundkompetenzen können die professionelle Ausübung von Tätigkeiten erschweren und so zu hohen Kosten, Zeitverzögerungen oder sogar Produktivitätsverlusten führen. Was bringt‘s? Bevor Sie Grundbildungsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen durchführen, sollten Sie den tatsächlichen Bedarf ermitteln. Mithilfe der Checkliste analysieren Sie die Häufigkeit verschiedener Tätigkeiten am Arbeitsplatz und können so die spezifischen Anforderungen und Tätigkeiten Ihrer Beschäftigten systematisch erfassen. So lässt sich anschließend der Bildungsbedarf Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau ermitteln und Sie können gezielte Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln. Auf diese Weise vermeiden Sie teure Fehler, verbessern die Mitarbeitendenbindung und tragen dazu bei, dass sich Ihre Angestellten mit Grundbildungsbedarf kompetenter und sicherer fühlen. Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste digital am Computer ausfüllen oder sie ausdrucken und handschriftlich bearbeiten. Sie können Punkte hinzufügen oder entfernen – je nachdem, wie die Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb genau aussehen. Gibt’s noch einen Tipp? Nutzen Sie die Checkliste regelmäßig – vor allem bei Veränderungen in den Arbeitsprozessen oder der Einführung neuer Technologien, die andere Fähigkeiten erfordern könnten.

