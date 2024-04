Das kann alles schiefgehen, wenn KI Bewerber bewertet

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

impulse: Haben Sie vor Ihren Recherchen selbst Erfahrungen mit KI in Bewerbungsprozessen gemacht?

Hilke Schellmann: Ich beobachte da ein Gefälle zwischen den Generationen: Von meinen Studierenden an der New York University ­hatten die meisten zum Beispiel schon Bewerbungsgespräche für Nebenjobs über HireVue. Das ist eine Software für automatisierte Gespräche, die zum Beispiel viel im Einzelhandel oder in der Gastronomie genutzt wird. Arbeitnehmer über 30 hingegen haben oft noch keine Erfahrungen. Oft wissen Beschäftigte gar nicht, dass ihre Bewerbung von KI bewertet oder analysiert wird. Sie warnen vor Benachteiligung durch die Technologie.

Ein Problem ist, wie die KIs trainiert werden: mit den Lebensläufen der Menschen, die auf derselben Position arbeiten oder gearbeitet haben. Daraus soll der Algorithmus dann lernen, welche Kriterien in der Firma erfolgreich machen. Ein Algorithmus hat aber keine Erfahrungen in der Arbeitswelt und ob die Gemeinsamkeiten tatsächlich relevant dafür sind, den Job gut zu machen, oder ob sie nur statistisch relevant sind. Können Sie ein Beispiel dafür ­nennen?

Ein Anwalt, mit dem ich für mein Buch gesprochen habe, hat zum Beispiel herausgefunden, dass ein KI-System, das Lebensläufe auswertet, mehr Punkte vergeben hat, wenn das Wort Baseball vorkam. Wer hingegen Softball als Sport angegeben hat, bekam weniger Punkte. In Deutschland kennen Sie das vielleicht nicht, aber in den USA ist das ganz klar eine Geschlechterdiskriminierung.

