Sind Fragen zu Überstunden im Arbeitsvertrag nicht klar geregelt, kommt es im Arbeitsalltag immer wieder zu Streitigkeiten – manchmal sogar vor Gericht. Diese Vorlage liefert Ihnen Vorschläge für rechtssichere Klauseln. Erstellt hat sie Sandra Schiffgen, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kölner Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Thema Überstunden im Arbeitsvertrag noch nicht umfassend geregelt haben oder die nicht genau wissen, ob ihre Regelungen aktuell und zulässig sind. Was kann ich damit machen? Die Vorlage ist ein Muster für eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag. Sie können direkt in das Word-Dokument hineinschreiben – und das Muster auf diese Weise an die individuellen Vereinbarungen anpassen, die Sie mit Ihren Angestellten treffen. Anschließend können Sie das Dokument zweimal ausdrucken – beide Exemplare müssen von Ihnen unterschrieben werden. Ein Exemplar erhält Ihr Mitarbeiter/Ihre Mitarbeiterin für die eigenen Unterlagen. Den zweiten Ausdruck behalten Sie für Ihre Unterlagen. Außerdem können Sie die Musterklauseln kopieren und bei Neueinstellungen in die Arbeitsverträge einfügen. Gibt es noch etwas zu beachten? Musterformulierungen müssen immer an den Einzelfall angepasst werden. Ist die Lage zum Thema Überstunden in Ihrem Unternehmen sehr kompliziert, beraten Sie sich im Zweifel mit einer spezialisierten Anwältin oder einem spezialisierten Anwalt. Wichtig: Klauseln, wonach sämtliche Überstunden mit dem Gehalt abgegolten werden, sind nur bei sogenannten „Vielverdienern“ gültig. Als Orientierung kann hier die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung dienen. Sie liegt aktuell bei etwa 7500 Euro Gehalt im Monat: Wer mehr bekommt, gehört in der Regel zu den Vielverdienern.

