Beispiele für Social-Media-Marketing Vier Unternehmer zeigen, was sie erfolgreich auf Facebook und Instagram posten

Egal ob Facebook, Instagram oder Snapchat - viele Unternehmen nutzen die sozialen Plattformen, um für ihre Produkte zu werben. Vier Unternehmer erzählen von ihren Erfolgs-Postings.

Kerstin Görling: Instagram als Schaufenster

Posting-Beispiel

Das sagt Kerstin Görling, Inhaberin der Boutique Hayashi in Frankfurt am Main, vier Mitarbeiter, Umsatz: keine Angabe:

„Für dieses Bild von meiner Reise zur Fashion Week nach Mailand bekam ich auf Instagram 274 Gefällt-mir-Angaben und 15 Kommentare. Das Outfit war nach dem Posting sofort ausverkauft.“

Das sagt Felix Beilharz, Expertee für Media-Marketing:

„Selfies und Personenfotos sind besonders auf Instagram extrem beliebt, die Hashtags #me und #selfies sind dauerhaft unter den Top-Begriffen zu finden. Außerdem wird das Produkt hier mit normalen Menschen in einer Alltagssituation statt mit eingekauften Models inszeniert. So entsteht eine ganz eigene Authentizität, die von Fans sehr geschätzt wird. Auf Instagram funktionieren weniger Hochglanz-Werbefotos, sondern eher Schnappschüsse und hübsch inszenierte Aufnahmen – das Foto ist dafür ein Paradebeispiel.“

Jutta Zeisset: Per Kommentar reservieren

Posting-Beispiel

Das sagt Jutta Zeisset, Inhaberin des Museumscafés und Hofladens Zeisset in Weisweil, 25 Mitarbeiter, Umsatz: 450.000 Euro:

„2015 hatten wir die Idee, festzuhalten, wie unser beliebter Zwetschgenkuchen entsteht und bei den Gästen ankommt. Auf Facebook war das der Renner: 200 Mal „Gefällt mir“, 50 Leute teilten es und einige Leute kündigten sich per Kommentar auf ein Stück an. Als die Zwetschgensaison wieder losging, posteten wir das Video erneut, das Rezept ist zeitlos.“

Das sagt Gero Pflüger, Berater für Social-Media-Marketing:

„Das Video ist eine Mischung aus Nahaufnahmen des Kuchens – das weckt Begehrlichkeiten – und einem Erklärvideo. Dadurch erhält der Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen und hat beim nächsten Cafébesuch das Gefühl, die größten Geheimnisse des Betriebs zu kennen. Das ist super. Das Posting hätte vermutlich mit einem attraktiven Video-Vorschaubild noch mehr Erfolg haben können. In der vorliegenden Fassung war das Vorschaubild einfach weiß.“

Das sagt Nicolas Lecloux, Geschäftsführer Marketing, True Fruits GmbH in Bonn, 24 Mitarbeiter, Umsatz: 29 Mio. Euro

„Zu einem der vielen Lokführerstreiks 2015 haben wir dieses Foto mit dem Hashtag #gdl und dem Hinweis gepostet: „Muss man nicht in einem Zug trinken. Schmeckt auch im Bus.“ Das Bild hat fast eine halbe Million Menschen auf Facebook erreicht. Das Bewerben hat gerade einmal 300 Euro gekostet. Ich möchte nicht wissen, was eine gedruckte Anzeige mit ähnlicher Wirkung kosten würde.“

Das sagt Felix Beilharz, Expertee für Media-Marketing:

„True Fruits ist es hier gelungen, ein aktuelles Ereignis, das alle nervt und über das jeder spricht, humoristisch aufzugreifen und so an einer Debatte teilzunehmen. Im Fachjargon wird diese Art von Postings „Newsjacking“ genannt. Durch die ohnehin hohe Reichweite der Firma, die Hashtags und die Unterstützung durch Facebook Ads konnte so eine sehr hohe Reichweite erzielt werden. Chapeau!“