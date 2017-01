Preiserhöhung bei impulse

Was sind Ideen eigentlich wert?

Was ein Magazin kostet, davon haben die meisten eine vage Vorstellung. Was aber, wenn über Recherchen und ein Netzwerk unternehmerische Impulse vermittelt werden, die sich um ein Vielfaches auszahlen? Was ist dann ein fairer Preis? von Nikolaus Förster Lesen