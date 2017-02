Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Diese Änderungen bei der Leiharbeit sollten Unternehmen kennen

Ihr Unternehmen beschäftigt Leiharbeiter? Dann sollten Sie sich auf diese Änderungen am Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorbereiten, die am 1. April 2017 in Kraft treten. von Angelika Unger Lesen