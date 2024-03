Die Szenariotechnik ist ein strategisches Werkzeug, das Ihnen hilft, verschiedene Zukunftsszenarien zu entwickeln und zu bewerten. Sie besteht aus sechs Schritten. Mithilfe von verschiedenen Fragen werden Sie durch jeden einzelnen Schritt navigiert. So können Sie sich systematisch auf mögliche Entwicklungen vorbereiten und darauf basierend bessere Entscheidungen treffen. Der Fragebogen hilft Ihnen, Risiken zu minimieren, Chancen zu erkennen und Ihr Unternehmen resilient und zukunftsfähig aufzustellen. Für wen ist das sinnvoll und was bringt‘s?

Der Fragebogen richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor komplexen Herausforderungen stehen oder signifikante Veränderungen in ihrem Marktumfeld erwarten. Was kann ich damit machen?

Sie können den Fragebogen direkt am Computer ausfüllen – oder ihn ausdrucken und händisch ausfüllen. Gibt’s noch einen Tipp?

Die Szenariotechnik eignet sich gut für einen Tagesworkshop. Sie sollten dann aber ausreichend Zeit für die Durchführung dieses Prozesses einplanen. Die Gruppengröße sollte bei drei bis vier Personen liegen – ansonsten wird es schnell zu chaotisch. In einzelnen Phasen können auch Fachleute aus verschiedenen Abteilungen Input geben. Nutzen Sie kreative Techniken und Werkzeuge, um die Szenarien lebendig und greifbar zu machen – dies fördert das Verständnis und die Vorstellungskraft aller Beteiligten. Es kann auch hilfreich sein, regelmäßige Reviews der entwickelten Szenarien und Strategien durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen auch bei sich verändernden Rahmenbedingungen gut aufgestellt ist.

In eigener Sache Für Unternehmerinnen und Unternehmer Das ChatGPT-Prompt-Handbuch 17 Seiten Prompt-Tipps, Anwendungsbeispiele und über 100 Beispiel-Prompts Jetzt gratis downloaden

Die Szenariotechnik ist ein strategisches Werkzeug, das Ihnen hilft, verschiedene Zukunftsszenarien zu entwickeln und zu bewerten. Sie besteht aus sechs Schritten. Mithilfe von verschiedenen Fragen werden Sie durch jeden einzelnen Schritt navigiert. So können Sie sich systematisch auf mögliche Entwicklungen vorbereiten und darauf basierend bessere Entscheidungen treffen. Der Fragebogen hilft Ihnen, Risiken zu minimieren, Chancen zu erkennen und Ihr Unternehmen resilient und zukunftsfähig aufzustellen. Für wen ist das sinnvoll und was bringt‘s? Der Fragebogen richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor komplexen Herausforderungen stehen oder signifikante Veränderungen in ihrem Marktumfeld erwarten. Was kann ich damit machen? Sie können den Fragebogen direkt am Computer ausfüllen - oder ihn ausdrucken und händisch ausfüllen. Gibt’s noch einen Tipp? Die Szenariotechnik eignet sich gut für einen Tagesworkshop. Sie sollten dann aber ausreichend Zeit für die Durchführung dieses Prozesses einplanen. Die Gruppengröße sollte bei drei bis vier Personen liegen - ansonsten wird es schnell zu chaotisch. In einzelnen Phasen können auch Fachleute aus verschiedenen Abteilungen Input geben. Nutzen Sie kreative Techniken und Werkzeuge, um die Szenarien lebendig und greifbar zu machen – dies fördert das Verständnis und die Vorstellungskraft aller Beteiligten. Es kann auch hilfreich sein, regelmäßige Reviews der entwickelten Szenarien und Strategien durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen auch bei sich verändernden Rahmenbedingungen gut aufgestellt ist.