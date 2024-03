Große Entscheidungen wie eine neue Preisstrategie oder ein teures Investment nicht allein im stillen Kämmerlein zu treffen, ist klug. Chefs und Chefinnen sollten auch ihr Team einbinden. Denn wer allein entscheidet, läuft Gefahr, wichtige Details oder Konsequenzen zu übersehen. Doch auch die Strategie, andere mit ins Boot zu holen, hat ihre Tücken. Der Grund: Gewisse Fehler treten bei Gruppenentscheidungen immer wieder auf. Etwa der Bestätigungsfehler (Confirmation Bias): die Anfälligkeit dafür, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie das bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Wie aber kann man schlechte Entscheidungen aufgrund solcher Denkfehler vermeiden? Daniel Kahneman, Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger, hat eine Checkliste mit zwölf Fragen entwickelt. Sie hilft Ihnen, die Qualität von geplanten Vorhaben zu bewerten und Störfaktoren zu erkennen, die zu falschen Entscheidungen führen. Umfassendere Erläuterungen zu jeder Frage finden Sie auch im Artikel Kahnemans Checkliste vor großen Entscheidungen. Für wen ist das sinnvoll?

Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die regelmäßig wichtige Entscheidungen treffen müssen. Vor allem, wenn sie ihr Team in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Was bringt‘s? Die Checkliste hilft dabei Entscheidungsprozesse systematisch zu überprüfen. Das verbessert die Qualität der Entscheidungen und verhindert mitunter kostspielige Fehlentscheidungen. Was kann ich damit machen?

Sie können die Checkliste digital nutzen – oder auch ausdrucken. Was Ihnen besser gefällt. Gibt’s noch einen Tipp?

Nutzen Sie die Checkliste regelmäßig – nicht nur bei großen, sondern auch bei kleineren Entscheidungsprozessen. Das fördert eine Kultur der kritischen Reflexion und des Hinterfragens im Team, was langfristig zu besseren Entscheidungen und einem stärkeren Zusammenhalt führt.

