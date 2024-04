Strategie-Booster: Mit dieser Vorlage visualisieren Sie Ihr Geschäftsmodell

Wer sein Geschäftsmodell weiterentwickeln will, braucht zunächst Klarheit über den Status Quo. Als Methode eignet sich der Business Model Canvas. Mit dieser Vorlage wenden Sie sie richtig an.

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist es entscheidender denn je, ein klares und anpassungsfähiges Geschäftsmodell zu haben. Der Business Model Canvas hilft dabei: Mit dieser Methode erstellen Sie ein Schaubild, das auf einer einzigen Seite die neun zentralen Bausteine Ihres Geschäfts skizziert – also die Bereiche Kundensegmente, Wertangebote, Kanäle, Kundenbeziehungen, Einnahmequellen, Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartnerschaften und Kostenstruktur. Mit dieser Vorlage zum Download erstellen Sie solch ein Business Model Canvas leicht. Zunächst analysieren Sie dabei über einen Fragebogen die verschiedenen Bausteine, anschließend können Sie Ihre Antworten in das Schaubild des Business Canvas übertragen. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell zukunftssicher weiterentwickeln wollen – und dafür eine klare und strukturierte Übersicht zum Status Quo erstellen möchten. Was bringt’s? Klarheit und Fokus: Durch die Visualisierung Ihres aktuellen Geschäftsmodells auf einer Seite identifizieren Sie schnell Stärken und Schwächen Ihrer aktuellen Strategie. Weiterentwicklung: Der Business Model Canvas fördert strategisches Denken, indem er Sie zwingt, über jeden Bereich Ihres Geschäfts nachzudenken, zu erkennen, wie diese miteinander zusammenhängen und sich Ideen zur Weiterentwicklung zu überlegen. Kommunikation: Einmal erstellt, können Sie den Business Model Canvas nutzen, um Ihr Geschäftsmodell klar und verständlich zu kommunizieren. Mehr zum Thema Geschäftsmodell analysieren Geschäftsmodell analysieren Mit diesem Fragebogen sichern Sie den Erfolg Ihrer Firma Strategische Neuausrichtung Strategische Neuausrichtung Klug den Firmenkurs ändern: Diese 55 Fragen geben Ihnen wertvolle Anstöße Was kann ich damit machen? Füllen Sie die Vorlage direkt am Computer aus oder drucken Sie das Dokument aus, um es handschriftlich zu bearbeiten. Tipp: Verwenden Sie den fertigen Business Model Canvas als Grundlage für strategische Planungssitzungen und zur Entscheidungsfindung. Gibt es noch etwas zu beachten? Der Business Model Canvas ist ein dynamisches Werkzeug. Ihr Geschäftsmodell wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln: Deshalb sollten Sie den Canvas regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um diese Änderungen widerzuspiegeln.

