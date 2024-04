Wie könnte eine strategische Neuausrichtung Ihres Unternehmens aussehen? Was soll anders werden? Diese 55 Fragen helfen, sich zu orientieren und Verbesserungspotenzial am Geschäftsmodell aufzuspüren.

Um die Firma zukunftssicher zu gestalten, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geschäftsmodell regelmäßig weiterentwickeln. Diese 55 Fragen bilden dafür ein wertvolles Werkzeug. Denn sie sind zum Teil provokant formuliert – und fordern Sie auf diese Weise heraus, über herkömmliche Geschäftspraktiken hinauszudenken und kreative Lösungen für heutige sowie zukünftige Herausforderungen zu finden. Für wen ist das sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell zukunftssicher aufstellen wollen. Besonders wertvoll ist der Fragebogen für diejenigen, die auf der Suche nach neuen Wachstumschancen sind oder ihr Geschäftsmodell grundlegend überdenken wollen. Was bringt’s? Diese Fragenliste ist mehr als nur ein Reflexionswerkzeug; sie ist ein effektives Tool, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Fragen helfen Ihnen, versteckte Risiken zu identifizieren, innovative Ansätze zu entwickeln und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen auch in turbulenten Zeiten robust und agil bleibt. Der Fragebogen hilft Ihnen, Ihr Geschäft aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, angelehnt an die neun Bausteine des Business Model Canvas. Diese Methode hilft, das eigene Geschäftsmodell auf einem Blatt zu visualisieren. Hier finden Sie einen Download, mit dem das leicht gelingt. Was kann ich damit machen? Die Word-Datei können Sie entweder ausdrucken oder am PC ausfüllen. Alternativ können Sie die Fragen auch Ihrem Team oder Kunden vorlegen, um so Feedback von Dritten einzuholen. Gibt’s noch einen Tipp? Sie müssen die 55 Fragen weder chronologisch noch alle auf einmal beantworten. Nehmen Sie sich Zeit und fokussieren Sie sich auf die Bereiche, die für Ihr aktuelles Geschäftsstadium besonders relevant sind.

In eigener Sache Für Unternehmerinnen und Unternehmer Das ChatGPT-Prompt-Handbuch 17 Seiten Prompt-Tipps, Anwendungsbeispiele und über 100 Beispiel-Prompts Jetzt gratis downloaden

Um die Firma zukunftssicher zu gestalten, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geschäftsmodell regelmäßig weiterentwickeln. Diese 55 Fragen bilden dafür ein wertvolles Werkzeug. Denn sie sind zum Teil provokant formuliert – und fordern Sie auf diese Weise heraus, über herkömmliche Geschäftspraktiken hinauszudenken und kreative Lösungen für heutige sowie zukünftige Herausforderungen zu finden. Für wen ist das sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell zukunftssicher aufstellen wollen. Besonders wertvoll ist der Fragebogen für diejenigen, die auf der Suche nach neuen Wachstumschancen sind oder ihr Geschäftsmodell grundlegend überdenken wollen. Was bringt’s? Diese Fragenliste ist mehr als nur ein Reflexionswerkzeug; sie ist ein effektives Tool, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Fragen helfen Ihnen, versteckte Risiken zu identifizieren, innovative Ansätze zu entwickeln und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen auch in turbulenten Zeiten robust und agil bleibt. Der Fragebogen hilft Ihnen, Ihr Geschäft aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, angelehnt an die neun Bausteine des Business Model Canvas. Diese Methode hilft, das eigene Geschäftsmodell auf einem Blatt zu visualisieren. Hier finden Sie einen Download, mit dem das leicht gelingt. Was kann ich damit machen? Die Word-Datei können Sie entweder ausdrucken oder am PC ausfüllen. Alternativ können Sie die Fragen auch Ihrem Team oder Kunden vorlegen, um so Feedback von Dritten einzuholen. Gibt’s noch einen Tipp? Sie müssen die 55 Fragen weder chronologisch noch alle auf einmal beantworten. Nehmen Sie sich Zeit und fokussieren Sie sich auf die Bereiche, die für Ihr aktuelles Geschäftsstadium besonders relevant sind.