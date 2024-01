Dank dieser Vorlage weiß jeder, was bei IT-Notfällen zu tun ist

Lassen sich Dateien auf dem Desktop plötzlich nicht mehr öffnen oder bricht der Webshop unter einer Attacke zusammen, muss das Team Ruhe bewahren – und die richtigen Schritte einleiten. Doch viel zu oft wissen Mitarbeiter nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen: Wen anrufen? Was mit dem betroffenen Computer tun? Ähnlich wie bei einem Brandschutzplan sollten Unternehmen daher auch für IT-Notfälle festhalten, was zu tun ist. Doch in einer Umfrage des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gab gerade mal ein Drittel der Unternehmen an, Notfallpläne für die IT zu haben. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

Impulse-Angebot Sie können nicht an alles denken? Müssen Sie auch nicht! Laden Sie jetzt unseren kostenlosen Kalender für Unternehmerinnen und Unternehmer herunter und behalten Sie alle wichtigen Termine im Blick. Jetzt herunterladen

Lassen sich Dateien auf dem Desktop plötzlich nicht mehr öffnen oder bricht der Webshop unter einer Attacke zusammen, muss das Team Ruhe bewahren – und die richtigen Schritte einleiten. Doch viel zu oft wissen Mitarbeiter nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen: Wen anrufen? Was mit dem betroffenen Computer tun? Ähnlich wie bei einem Brandschutzplan sollten Unternehmen daher auch für IT-Notfälle festhalten, was zu tun ist. Doch in einer Umfrage des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gab gerade mal ein Drittel der Unternehmen an, Notfallpläne für die IT zu haben. .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden