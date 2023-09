Impulse-Akademie-Angebot impulse-Akademie Für Unternehmer, die große Ziele haben Seminare buchen

Niemand möchte im Alter finanziell Abstriche machen. Eine professionelle Finanzplanung zeigt auf, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ein Vermögen neben der Firma aufbauen können. Mit dieser Checkliste können Sie sich auf das Beratungsgespräch mit einem Finanzplaner vorbereiten. Erarbeitet wurde die Liste gemeinsam mit dem Vermögensberater Dirk Breitsameter, Geschäftsführer der Contentus Finanzberatung in München. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die prüfen wollen, ob sie bereits ausreichend für den Ruhestand vorgesorgt haben. Was bringt's? Die Checkliste hilft Ihnen dabei, den ersten Termin mit einem Finanzplaner vorzubereiten und die nötigen Unterlagen für die Finanzplanung zusammenzustellen. Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste am Computer ausfüllen oder aber sie ausdrucken und handschriftlich ausfüllen – ganz wie Sie mögen. Außerdem können Sie sie nach Belieben verändern, zum Beispiel Punkte streichen oder hinzufügen. Gibt's noch einen Tipp? Es ist nie zu früh, sich Gedanken über die eigene Altersvorsorge zu machen. Das schließt neben der Geldanlage auch rechtliche und steuerliche Aspekte ein. Nutzen Sie die Übersicht, um gegebenenfalls bestehende Versorgungslücken zu identifizieren – und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eventuell brauchen Sie länger, als Sie auf den ersten Blick annehmen, um alle nötigen Unterlagen zusammenzustellen.