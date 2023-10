// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Mit Investments in junge Firmen will Unternehmerin Annette-Louise Hirmer ihr Vermögen vermehren – und gleichzeitig etwas bewirken. Hier teilt sie ihre Erfolgsstrategie für Firmenbeteiligungen.

So investieren Sie erfolgreich in Start-ups

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Netzwerk aufbauen

Entscheidungskriterien

Beteiligungssumme

Investoren-Rolle Passiv zuschauen, was aus ihrem Geld wird, das ist nicht die Sache von Annette-Louise Hirmer. „Ich bin Unternehmerin durch und durch“, sagt die promovierte Betriebswirtin. „Daher möchte ich bei meinen unternehmerischen Investments auch immer aktiv mitwirken.“ Die 42-jährige Hirmer stammt aus einer Münchener Unternehmerfamilie: Zusammen mit ihren zwei Brüdern und einem Cousin ist sie in dritter Generation Gesellschafterin der Hirmer Gruppe, in der sie allerdings nicht operativ mitarbeitet. Zu dem Unternehmen mit rund 1800 Mitarbeitern gehören Bekleidungsgeschäfte, Hotels und Immobilien. Als Unternehmensberaterin für Prozessoptimierung berät sie mit der Firma ALH Hirmer Kunden aus dem Mittelstand bei Fragen der Automatisierung von Prozessen. Neben der Lust am unternehmerischen Handeln hat die Investorin auch finanzielle Interessen: „Ich verfolge einen ganz klassischen Portfolioansatz“, sagt Hirmer. So besitzt sie neben den Anteilen an der Hirmer Gruppe auch ein Aktiendepot, Immobilien und eine betriebliche Altersversorgung. Ein Netzwerk aufbauen Besonders wichtig aber sind Hirmer, die sich selbst als „Business Angel“ bezeichnet, unternehmerische Investments. Dafür hat sie 2019 eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, über die sie bislang in zwei Start-ups aus dem Dienstleistungssektor investiert hat. Zu den Beteiligungen kam sie durch persönliche Kontakte: „Das richtige Netzwerk ist das A und O bei der Suche nach Investments“, erzählt sie. Doch damit ist es nicht getan: „Wenn man eine Empfehlung erhält, muss man sich fragen: Habe ich alle Informationen, die ich brauche, um das Investment zu beurteilen?“ Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

