Endlich weniger reden und mehr machen. So geht’s!

Führungsfragen - Die Kolumne Nicole Basel führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. An dieser Stelle schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen.

Im impulse-Team hat sich in den vergangenen ein, zwei Jahren die Innovationskultur verändert – und das Verrückte ist: Mir ist es erst aufgefallen, als mich neulich jemand darauf ansprach. Vor zwei Jahren arbeiteten wir mit einer Agentur zusammen, um ein neues Konzept für unsere Website zu erstellen. Die Agentur arbeitete viel mit Experimenten: Dinge für eine gewisse Zeit ausprobieren, um zu schauen, ob sie funktionieren. Das Projekt mit der Agentur ist längst abgeschlossen, aber die Experimentierkultur ist geblieben – und hat sich in fast allen Unternehmensbereichen ausgebreitet: Wir experimentieren mit Meetingformaten und schauen, ob wir so effizienter arbeiten. Wir testen kleine neue Produkte aus und sehen, wie sie ankommen. Auch die Teilen-Funktion auf dieser Website ist ein Experiment. Mit ihr können unsere Mitglieder Inhalte, die hinter der Bezahlschranke liegen, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen. Sollten wir aber merken, dass die Funktion kaum genutzt wird, schaffen wir sie wieder ab.

