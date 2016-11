Weihnachtsgeschenke 20 Geschenkideen für Geschäftspartner und Kunden

Als "Baum des Lebens" steht der Olivenbaum für Gesundheit, Widerstandskraft, Beständigkeit und Frieden. Das macht eine Olivenbaum-Patenschaft zu einem symbolträchtigen Geschenk. Für 69,95 Euro können Sie über Monsterzeug.de eine dreijährige Baumpatenschaft in Griechenland kaufen, zertifiziert durch eine Urkunde. Besonderer Clou: Der Besitzer bekommt insgesamt 1,5 Liter Olivenöl seines eigenes Baums nach Hause geschickt.© monsterzeug

Für Unternehmer, die viel unterwegs sind, ist das Smartphone unverzichtbar. Und wenn der Akku seinen Geist aufgibt? Dann sorgt diese Powerbank für neuen Saft - und Ihr Geschäftspartner wird sich immer dankbar an Sie erinnern. Mit einer Gravur können Sie das Ladegerät in Größe einer Kreditkarte auch personalisieren. Die Powerbank gibt's für 34,90 Euro bei Design3000.© design3000

Jeder kennt Bildbände von Autos oder schönen Orten. Dieser Bildband über Deutschland ist jedoch etwas Besonderes: Es zeigt mythische Orte in der Bundesrepublik, geheimnisvolle Burgen oder verwunschene Winkel. Das Buch „Sagenhaftes Deutschland“ können Sie für 49,99 Euro über verlagshaus24 bestellen.© verlagshaus24

Ihr Geschäftspartner mag es gerne exquisit? Dann wird er das Geschenkset „Trüffeltraum“ von feinkost-kaefer.de lieben. Dieses Set lässt jedes Trüffel-Herz höher schlagen, denn es enthält unter anderem Tagliolini mit Trüffeln und ein Trüffel-Risotto. Preis: 93,50 Euro.© Käfer

Wenn Sie doch zum obligatorischen Wein greifen wollen, ist "Robox" genau das Richtige für Sie: Statt in einem gewöhnlichen Karton verpacken Sie den Wein in einer Geschenkbox in Roboter-Form. Technik-Fans machen Sie mit der Box für 29,90 Euro ganz sicher eine Freude. Auf geschenkidee.de können Sie den Roboter bestellen und ihm noch eine persönliche Gravur verpassen.© Rackpack

Nicht nur für Unternehmen aus dem Schwarzwald ein Geschenk mit Niveau: Die deutsche Gin-Marke Monkey 47 hat längst Kultstatus. Gin-Kenner lieben seinen würzig-aromatischen Geschmack. Ein Gin&Tonic-Set mit dem Monkey 47 gibt's beispielsweise für 33,90 Euro über Urban-Drinks.de.© Monkey 47

Hamburg, Sydney, Rio de Janeiro - Ihre Geschäftspartner leben in aller Welt? Dann freuen sie sich sicher über einen "Cities of the World Becher“ von Villeroy&Boch als Weihnachtsgeschenk. Die Becher mit vielen verschiedenen Städten als Aufdruck gibt es für 19,90 Euro im Onlineshop von Villeroy&Boch.© Villeroy&Boch

Wer sagt, dass man nur im Sommer grillen kann? Mit den Rezepten aus dem Kochbuch „Weber’s Wintergrillen“ beweisen Sie Ihren Geschäftspartnern das Gegenteil. Das Buch gibt's für 19,99 Euro auf bei Gräfe + Unzer.© webers

Wenn's nur eine kleine weihnachtliche Aufmerksamkeit mit persönlicher Note sein soll: Das Unternehmen Schokologo graviert Schokolade, beispielsweise mit Ihrem Firmenlogo. Wer etwa 1000 süße Schoko-Adventskalendertafeln bestellt, zahlt pro Stück 3,36 Euro - die Kosten für die Gießform (einmalig 80 Euro) werden extra berechnet.© schokologo

Sie wollen Ihrem Geschäftspartner etwas Gutes tun? Dann ist vielleicht ein Geschenkset von Rituals eine Idee - für eine Auszeit vom stressigen Berufsalltag. Das Set „Calming Ceremony“ gibt es für 65 Euro über Rituals.com.© rituals

Was ist fast noch schöner als das Fest selbst? Genau, die Vorfreude. Und welcher Bierkenner würde sich nicht freuen, jeden Tag ein Türchen zu öffnen und eine neue Bierspezialität zu entdecken? Den etwas anderen Adventskalender können Sie für 49,90 Euro auf Kalea bestellen.© kalea

Nach der stressigen Vorweihnachtszeit braucht jeder eine kleine Auszeit. Im Wellness-Paket enthalten: ein Lavendelkissen, ein Lavendel-Duftbeutel und eine Massagekerze. Für 15 Euro über Weihnachtsplaner.© Weihnachtsplaner

Wenn Sie Deko-Artikel verschenken, sollten Sie sich sicher sein, dass Sie den Geschmack Ihres Partners treffen. Christbaumkugeln können ein schönes Geschenk sein - sie sind an den vielleicht wichtigsten und privatesten Tagen des Jahres im Einsatz. Aber bitte nicht mit Logo-Aufdruck! Für 19,99 Euro über schneider.de.© schneider.de

Was liegt in der Vorweihnachtszeit näher, als einen Weihnachtsbaum zu verschenken? Schließlich braucht so gut wie jede Familie einen Baum. Bedanken Sie sich bei Ihren Geschäftspartnern mit einer Nordmanntanne, zum Beispiel von Tim Tanne. Sie wird direkt nach Hause geliefert und der Karton kann nach Ihren Wünschen mit einem Logo oder Weihnachtsgruß gestaltet werden.© Maik Meid/Flickr/Lizenz: CC BY 2.0

Wenn es auf jeden Fall die obligatorische Weinflasche sein soll, verschenken Sie sie doch zusammen mit einem Nistkasten. Hat Ihr Geschäftspartner im nächsten Jahr eine Vogelfamilie im Garten, wird er bestimmt häufiger an Sie denken. Für 21 Euro über promostore.© promostore

Mit dem USB-Stick in Form eines Goldbarren sind die wichtigsten Daten immer schick verpackt. Mit einer Gravur kann der Stick sogar personalisiert werden. Für 49,90 Euro über Design3000.© Design3000

Ihr Geschäftspartner hat schon alles? Dann verschenken Sie doch eine Ziege an Menschen, die so gut wie gar nichts besitzen. Die Hilfsorganisation Oxfam bietet Charity-Geschenke an, mit denen Sie soziale Verantwortung und Ihren Sinn für Nachhaltigkeit beweisen können. Der Beschenkte in Deutschland bekommt eine Grußkarte und einen Kühlschrankmagneten. Die Ziege gibt es für 28 Euro über oxfam unverpackt.© oxfam unverpackt

Sie wollen gern etwas zum Aufessen verschenken, aber Schokolade ist Ihnen zu langweilig? Verschenken Sie doch etwas ausgefallenere Leckereien wie ein Senf-Geschenkset. Fleischliebhaber und Grillmeister werden sich über ein solches Weihnachtsgeschenk sicher freuen. Für 16,90 Euro über danato.© danato

Schöne Dinge, die die Arbeit versüßen: eine witzige Schachtel Schokolade, ein handgefertigtes Notizbuch mit Holzdeckel und ein massiver Holzstift. Das Notizbuch kann außerdem mit Ihrem Logo versehen werden. Für 41,59 Euro über Benefizshoppen.de. Schön: Zehn Prozent der Nettoverkaufserlöse werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.© Benefizshoppen.de