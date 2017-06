Deutsche Familienunternehmen Die größten Familienunternehmen in Deutschland

Platz 10: Boehringer Ingelheim. Das 1885 von Albert Boehringer in Ingelheim am Rhein gegründete Pharmaunternehmen hat rund 47.500 Mitarbeiter weltweit und einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar. 2016 hat mit Hubertus von Baumbach, Urenkel des Firmengründers, nach 25 Jahren wieder ein Familienmitglied die Unternehmensleitung übernommen.© Andreas Arnold/dpa

Platz 9: Bertelsmann AG. 1835 vom Buchhändler Carl Bertelsmann gegründet, ist die Bertelsmann AG heute der größte europäische Medienkonzern mit einem Umsatz von 18,6 Milliarden US-Dollar. Zu 19,1 Prozent gehört der Konzern der Familie Mohn. Im Bild: Christoph und Brigitte Mohn mit Mutter Liz Mohn.© picture alliance / Sascha Radke

Platz 8: Henkel. Persil, Schwarzkopf, Pattex – Henkel produziert alles vom Waschmittel bis zum Klebestift. Grundstein für den heutigen Weltkonzern legte Fritz Henkel 1876: Er produzierte Waschmittel und verkaufte es in handlichen Päckchen - statt wie sonst üblich lose. 1961 übernahm sein Enkel Konrad die Geschäfte, machte aus Henkel einen internationalen Chemiekonzern und brachte das Unternehmen 1985 an die Börse. Heute hat Henkel einen Umsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 49.450 Mitarbeiter.© picture alliance / ZB

Platz 7: Porsche. 237.778 Fahrzeuge hat Porsche im Jahr 2016 ausgeliefert und damit einen Umsatz von 22,8 Milliarden US-Dollar generiert. Der Automobilhersteller mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen hat knapp 24.500 Mitarbeiter. Im Aufsichtsrat sitzen zahlreiche Mitglieder der Familien Porsche und Piëch, deren Lebensmittelpunkt sich in Österreich befindet. Im Bild: Vorstandsmitglied Matthias Müller und Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und der Porsche Automobil Holding SE.© picture alliance / Sven Simon

Platz 6: Phoenix Pharmahandel. In den 90er-Jahren kaufte Adolf Merckle sich in regionale Pharmahändler ein und schloss sie 1995 zur Phoenix AG zusammen. Heute ist die Phoenix Gruppe mit einem Umsatz von 24,5 Milliarden US-Dollar der führende Pharmagroßhändler in Europa. Die Familie Merckle kontrolliert daneben auch HeidelbergCement, das Generikaunternehmen Ratiopharm und den Pistenraupenhersteller Kässbohrer.© picture alliance / dpa

Platz 5: Continental AG. Entstanden ist die heutige Continental AG aus der Neuen Hannoverschen Gummi-Warenfabrik. Continental stellte zunächst Reifen für Kutschen und Fahrräder her. Über die Jahre entwickelte sich der Konzern zu einem der größten Automobilzulieferer der Welt - mit rund 196.000 Mitarbeitern in 46 Ländern. Hauptaktionär ist die Schaeffler-Gruppe, 1946 gegründet von den Brüdern Wilhelm und Georg Schaeffler. Im Bild: die Continental-Aufsichtsratsmitglieder Maria-Elisabeth Schaeffler und Sohn Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler.© picture alliance / dpa

Platz 4: Aldi Group. Rund 162.600 Mitarbeiter und einen Umsatz von 82,2 Milliarden US-Dollar hat die Aldi Group im Besitz der deutschen Unternehmerfamilie Albrecht. Angefangen hat alles im Essener Arbeiterviertel Schonnebeck: Hier macht sich der gelernte Bäcker Karl Albrecht 1913 als Brothändler selbstständig, seine Frau Anna eröffnete einen kleinen Laden. 1945 übernahmen die Söhne Karl und Theo das elterliche Geschäft - und trafen mit günstigen Preise und der Reduktion auf das Wesentliche den Nerv der Zeit.

Platz 3: Schwarz-Gruppe. Einen Umsatz von 93,1 Milliarden US-Dollar hat die Schwarz-Gruppe, Besitzer von Lidl und Kaufland. Josef Schwarz trat in den 30er-Jahren in die Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co. ein und baute das Unternehmen bald zu einem Großhandel für Lebensmittel aus. Als Josef Schwarz 1977 starb, übernahm sein Sohn Dieter die Geschäfte. Heute gibt es in fast allen Ländern Europas Lidl- oder Kaufland-Filialen.© picture alliance / maxppp

Platz 2: Bayerische Motoren Werke AG. Der Auto- und Motorradhersteller BMW hat rund 122.000 Beschäftigte. Vorgänger der heutigen BMW-Group waren die Rapp Motorenwerke, 1913 von Karl Rapp gegründet. Vier Jahre später wurde der Name in BMW GmbH umgewandelt. Nach einer großen Krise in den 50er-Jahren übernahm der Industrielle Herbert Quandt ein großes Aktienpaket und rettete den Autobauer so vor der Zerschlagung. Heute hält die Familie Quandt 46,7 Prozent der Anteile. Im Bild: Johanna Quandt und ihre Kinder Stefan Quandt und Susanne Klatten.© picture-alliance/ dpa