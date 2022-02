Zeit sparen  So verbringt Ihr Team weniger Zeit in Terminen

Weniger Meetings, mehr freie Zeit: Wie das Berliner Unternehmen Braineffect rund ein Viertel der wiederkehrenden Besprechungstermine abschaffen und den Rest radikal kürzen konnte.

Im Frühjahr 2021 hatte sich Fabian Foelsch eine radikale Idee in den Kopf gesetzt: Er wollte seinem Team in den drei Sommermonaten jeden Freitag freigeben.

Um nachvollziehen zu können, wieso ein Unternehmer die Viertagewoche will, muss man wissen: Bevor Foelsch 2015 seine Firma Braineffect gründete, war er Leistungssportler im Diskuswurf. In seinen Trainingsplänen folgten auf anstrengende Phasen mit harten Trainingseinheiten stets lockere Wochen, in denen sein Körper sich erholen durfte.

Nachdem er aus einer Mitarbeiterbefragung gelernt hatte, dass viele der 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl plagte, rastlos von Projekt zu Projekt zu sprinten, wollte Foelsch die Periodisierung aus den Trainingsplänen auf sein Unternehmen übertragen.

Brauchen wir dieses Meeting wirklich?

