Mit diesem Arbeitsblatt texten Sie den perfekten Elevator Pitch – in nur einer Stunde

In 30 Sekunden, also etwa der Dauer einer Fahrstuhl-Fahrt, andere von sich überzeugen: Diese Idee steckt hinter dem Wort Elevator Pitch. Das eigene Geschäft auf den Punkt erklären zu können, hilft aber auch außerhalb des Fahrstuhls: etwa beim Netzwerken an der Bar, bei der Bank, auf der Website, auf der eigenen Facebook- oder LinkedIn-Seite, im Kundengespräch, auf der Messe, beim Smalltalk oder im Akquise-Telefonat. Mit dem Arbeitsblatt texten Sie Schritt für Schritt einen persönlichen Elevator Pitch, der andere neugierig auf Sie und Ihr Angebot macht. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich und Ihr Geschäft souveräner vorstellen wollen. Was bringt’s? Wer einen Elevator Pitch parat hat, ist damit nicht nur besser gewappnet für geplante Gespräche mit potenziellen Kunden und Kundinnen. Es hilft auch, mehr Gewinn aus Zufallsbekanntschaften zu ziehen – wie zum Beispiel auf Bahnfahrten oder Netzwerktreffen. Mehr zum Thema Pitch formulieren Sie wollen schnell überzeugen? Mit diesem Kniff gelingt der Ideen-Pitch Ein Produkt, ein Angebot oder eine Geschäftsidee schnell und prägnant in Worte zu fassen, fällt vielen Menschen schwer. Diese 4-Schritte-Formel hilft beim perfekten Pitch. Schriftliche Angebote Schriftliche Angebote 12 Profi-Tipps, wie Sie überzeugende Angebote schreiben Mit einem klugen Aufbau und geschickter Wortwahl können Sie schriftliche Angebote aufwerten und Kunden dazu bringen, dass sie bei Ihnen kaufen - und nicht bei der Konkurrenz. So... Was kann ich damit machen? Sie können das Arbeitsblatt ausdrucken und handschriftlich ausfüllen oder es direkt am Computer bearbeiten – ganz wie Sie mögen. Gibt es noch einen Tipp? Versuchen Sie, sich beim Texten des Elevator Pitchs auf die Highlights Ihres Angebots zu beschränken. Denn Ziel eines Elevator Pitchs ist es nicht, direkt etwas zu verkaufen, sondern einen ersten Schritt zu tun – also Ihr Gegenüber anzufixen.

