Wann war nochmal die Meldung an die Künstlersozialkasse? Und ach ja, das Sommerfest muss ja auch noch geplant werden … Mit diesem Kalender für Unternehmerinnen und Unternehmer behalten Sie alle wichtigen Termine und Fristen im Blick. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die wichtige Termine gerne frühzeitig im Kalender stehen haben und nichts versäumen möchten. Was bringt's? Im Kalender finden Sie: wichtige Termine und Fristen rund um Steuern, Abgaben, Lohnbuchhaltung, Arbeitsrecht Erinnerungen an Teamthemen, etwa die Urlaubsplanung oder die Planung der Mitarbeitergespräche Fristen, bei deren Überschreitung Bußgelder drohen Gesetzesänderungen, die Sie als Unternehmer im Blick haben sollten Was kann ich damit machen? Sie können Termine, an die Sie erinnert werden möchten, mit einem Klick Ihrem persönlichen Kalender (z.B. in Outlook) hinzufügen. Außerdem haben wir viele Termine mit Links versehen, die zu hilfreichen Artikeln oder Downloads rund um das Thema führen. Gibt's noch einen Tipp? Leiten Sie Termine, die nicht für Sie persönlich, aber für Mitarbeitende relevant sind, direkt an die passende Person weiter. Und: Ergeben sich aus bestimmten Terminen Urlaube oder freie Tage bei Teammitgliedern, können Sie diese für eine übersichtliche Planung im Urlaubskalender 2024 notieren.