So legen Sie fest, was ein Bewerber können muss

Auf Ihr Inserat bewerben sich keine geeigneten Kandidaten? Möglicherweise ist das Anforderungsprofil unklar formuliert. Ein Recruiting-Experte erklärt, wie Sie es in vier Schritten erstellen.

10. Dezember 2023, 13:47 Uhr , Verena Bast, Jonas Hetzer und Angelika Unger

Recruiting Kommentieren

© erdikocak / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

