Die Weihnachtsfeier ist in vielen Firmen das wichtigste Teamevent des Jahres. Damit alles reibungslos verläuft und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgelassen feiern können, ist eine gründliche Planung erforderlich. Ob Location buchen, Einladungsmail schreiben, Weihnachtsgeschenke für die Teammitglieder besorgen oder eine Rede schreiben – es gibt viel zu tun! Diese Checkliste hilft Ihnen, die Weihnachtsfeier stressfrei und strukturiert zu planen und die einzelnen Aufgaben zum passenden Zeitpunkt zu erledigen. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei der Planung der Weihnachtsfeier stets in Stress geraten und Ihren Teammitgliedern eine Feier bereiten wollen, die positiv in Erinnerung bleibt. Was bringt's? Rund um die Weihnachtszeit wollen die meisten Betriebe feiern. Folglich können das Wunsch-Restaurant, der Lieblings-Caterer oder die „Weihnachtsmänner" schnell ausgebucht sein. Wer aber rechtzeitig und strukturiert mit der Planung der Weihnachtsfeier beginnt, wird das Fest ausrichten können, dass er oder sie sich vorstellt. Was kann ich damit machen? Gehen Sie die Checkliste vor der Planung – ggf. gemeinsam mit Ihrem Organisationsteam – durch, um sich einen Überblick über die Aufgaben zu verschaffen und diese anschließend aufzuteilen bzw. zu delegieren. Sie können die Punkte in der Checkliste am Computer ankreuzen oder die Liste ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Außerdem können Sie die Checkliste für Ihre Zwecke anpassen, Punkte hinzufügen oder streichen. Gibt es noch einen Tipp? Wenn Sie ein Organisationsteam für die Weihnachtsfeier haben, sollte dessen Besetzung jedes Jahr wechseln – sodass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, die Weihnachtsfeier mitzuplanen. Sind auch Kolleginnen und Kolleginnen an der Planung beteiligt, also nicht nur die Führungskräfte, kann das die Motivation der anderen Teammitglieder erhöhen, an dem Fest teilzunehmen.

